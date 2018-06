"Camarón y Morente divulgaron a Lorca desde la entraña"

-¿Por qué Lorca ahora, si siempre había estado presente en su cancionero y su imaginario?

-Porque no tenia registrado mi propio Federico, como sí tenía ya un disco entero dedicado a Rafael Alberti. Quería ofrecer mi visión más personalizada de Lorca en una obra completa, con una selección propia y arriesgándome a componer mi propia música y a editarla en mi sello discográfico.

-¿Recuerda qué obra del poeta y dramaturgo granadino fue la primera que le conmovió?

-En principio fueron los textos de García Lorca cantados por Enrique Morente, Camarón, Carmen Linares, Manzanita. Pero cuando realmente empecé a leerle y ponerle cara fue cuando descubrí los Sonetos del amor oscuro que escribió durante los últimos años de su vida.

-82 años después el poeta sigue sin aparecer. ¿Qué imagen suya quiso reivindicar aquí?

-Me gusta subrayar que todo su discurso y su obra se resume en el amor: por la naturaleza, por los niños, por los perseguidos, por el ser humano en general. También que Lorca era un compañero excepcional que siempre destacaba y daba valor al que tenía al lado.

-Uno de los momentos culminantes de la gira Enlorquecido, con la que está recorriendo toda España, es la 'Oda a Walt Whitman'. ¿Por qué se decidió por este poema y qué tiene de especial su versión?

-Elegí ese poema -Por el East River y el Bronx/los muchachos cantaban enseñando sus cinturas...- porque sé de la libertad que él necesitaba también con respecto a su sexualidad. En Nueva York García Lorca se sintió angustiado pero también más libre y, precisamente, en esta Oda escrita en 1929 ya hablaba del respeto hacia el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero, o hacia el niño que escribe nombre de niña en su almohada, y defiende ese amor libre que reparte coronas de alegría.

-Muchos artistas flamencos han cantado a Lorca. ¿Cuáles le impactaron más?

-Las versiones de Camarón y de Enrique Morente, cada uno por razones distintas, pero ambos comparten una preocupación por divulgar su palabra desde la entraña. También me emocionan mucho las canciones populares que grabó Carmen Linares, son de una gran belleza y una maravilla que sean rescatadas aunque no sean textos del propio Federico.

-Si tuviera que identificar al escritor con un palo flamenco, ¿cuál sería?

-Sería el flamenco entero porque la grandeza de Federico García Lorca es su versatilidad tanto personal como artística, y solo en un hombre cabía el universo entero. Es un ser que no tiene límites.

-¿Qué le interesa más de la faceta social y cívica del poeta? ¿Qué dimensión de su arrebatadora personalidad le resulta más inspiradora?

-Me parece admirable su sentido de la justicia y la igualdad, su amor al desprotegido, al gitano, al negro, al pobre, al morisco... Y me llama mucho la atención su inmensa sensibilidad para hablar de su propia muerte de un modo premonitorio y de forma reiterada. Y también, cómo no, me ha sido de gran provecho todo lo que cuentan los que le conocieron, que destacan su carisma y esa virtud para hacerse dueño de todas las atenciones sin pretenderlo. Porque como escribió Vicente Aleixandre, Federico era capaz de toda la alegría del universo y tierno como una concha de la playa pero cuando el hombre se quedaba solo era un ser muerto de amor y de pena.

-¿Cómo ha planteado su concierto de Sevilla?

-Como un viaje de entusiasmo por Federico García Lorca reflejado en este disco a través de sus poemas, cartas y canciones populares pero donde también incluiremos una parte de flamenco tradicional en la que habrá un alto porcentaje de improvisación y de compromiso con la afición. Para mí este concierto supone una verdadera fiesta donde reencontrarme con los míos, en Sevilla y en el auditorio que lleva el nombre de Rocío Jurado, una artista de dimensión universal.

-Y tras Lorca, ¿qué proyecto afrontará Miguel Poveda?

-A finales de noviembre celebraré mis primeros 30 años en la música con un lanzamiento discográfico especial. Por eso quiero grabar durante esta gira toda la parte de flamenco en directo y algún que otro recuerdo a Lole y Manuel y a Bambino para incluirlos en ese álbum.