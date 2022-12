'Amelia Fang y el Baile Barbárico'. Recomendación de Reyes para los lectores de 6 a 9 años

Las prescripciones o recomendaciones tienen que ser positivas, no negacionistas, que sumen y no resten. ¿Qué es lo mejor que pueden traer los Reyes Magos para un chico o una chica?¿Algo con lo que se pueda viajar por todo el mundo?¿Que nos enseñen nuevas culturas, civilizaciones, épocas, personajes? ¿Que no se deteriore con facilidad? ¿Que pueda prestarse y volverse a usar? ¿Que cuando volvamos a él, pasado los años, nos emocione como la primera vez? Un libro.

El tramo de edad de 6 a 9 años es cuando se descubre el placer de la lectura. Tenemos que aprovechar este momento y acercarles libros amenos, agradables y divertidos.

Las editoriales tienen un buen fondo para hacerles cómodo el trabajo a los Reyes Magos: La pulsera mágica de Eva. El perrito hechizado de Jessica Ennis-Hill, de la Editorial Bruño, ¿qué pasaría si tuvieras una pulsera mágica que te diera el poder de dar vida a los objetos? Tu perrito de peluche se convierte en un cachorrito de verdad. ¡No es tan fácil ser niño! de Pilar Lozano Carbayo e ilustraciones de Montse Tobella, de la Editorial EDB, Fernando Lagos, el niño protagonista, tiene las orejas grandes y un poco hacia delante. Dominico, el dragón de Antón Cortizas Amado e ilustraciones de Antonio Castro Ferreiro, Editorial Edelvives, Dominico es un dragón que atrae muchos turistas. Sirenas. El tesoro de los abismos de Tea Stilton, Editorial Destino Infantil & Juvenil.

Los pequeños lectores recomiendan

La sugerencia es de Elena Gil Pérez, alumna de 4º de primaria: “Para nuestra edad tengo muchos libros para pedirle a los Reyes Magos, Doña Problemas, El vampiro Vladimiro y Amalia Fag porque me gustan mucho los libros de aventuras, con fantasmas, brujas y vampiros”

Amelia Fang y el Baile Barbárico es el primer tomo que nos llega a España de una nueva serie de libros que tiene por protagonista a una niña vampira, sus relaciones familiares, sus hábitos y costumbres sociales. El mundo de Nocturnia, donde reina la oscuridad, la purpurina es aterradora y los unicornios son la causa de las pesadillas. A Amelia Fag le encanta jugar a duende que te pillo y acariciar a su mascota, la calabaza Pulposi. Pero ella no soporta asistir al aburrido Baile Barbárico que organizan sus padres. Es una historia interesante, donde Amalia se revela contra la etiqueta que impone su familia en su vida, ya que son de alta alcurnia vampírica y ella prefiere ser más “normal”. Es una aventura intrigante llena de fantasías.

Amelia está acompañada de muchos personajes secundarios, entre ellos destaco al mayordomo Uuuh.

El libro contiene muchas ilustraciones realizadas por la propia autora. Y al final tenemos un típico recetario de Nocturnia.

Autora

Laura Ellen Anderson nació en Essex, Inglaterra. Estudió ilustración en el University College Falmouth y se graduó con un título de Primera Clase. Le encanta todo lo relacionado con el otoño, las especias de calabaza, las hojas crujientes, el olor a humo de leña y los grandes jerséis de punto grueso. Halloween es su estación favorita y su criatura espiritual es la calabaza. La serie Amelia Fang es su primera serie de ficción como autora e ilustradora, y presenta a una joven vampira y sus amigos. Amelia Fang se ha publicado en más de 20 idiomas.