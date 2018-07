Algeciras hace historia gracias al concurso Antonio Mairena

Mucho se ha escrito y debatido sobre la figura emblemática y omnipresente de Antonio Cruz García, Antonio Mairena (1909-1983). Y, muy en profundidad, acerca de su decisivo papel en la recuperación, defensa, difusión y promoción del cante jondo en la inmensidad de palos y estilos. Literalmente, no paró de trabajar por el flamenco casi del primer al último día de su vida. Para nada podría imaginar el maestro de maestros que la LVII edición de un concurso que él creó en 1962 y dirigió desde sus inicios hasta su fallecimiento, en 1983, tendría, un lejano 14 de julio de 2018, una preliminar para los mejores jóvenes artistas de la provincia de Cádiz en el parque María Cristina de Algeciras. Así se hará realidad este sábado a partir de las 20.30 horas.

Las excelentes relaciones entre la Casa del Arte Antonio Mairena y la Sociedad del Cante Grande de Algeciras han encontrado eco para que esta iniciativa se concretase en los ayuntamientos de Algeciras y Mairena del Alcor, que se han volcado en la idea de extender esta cita cultural de primer orden más allá de los límites de la provincia de Sevilla.

Antonio Mairena creyó firmemente en las peñas como lugares en los que se cultivase y respetase el flamenco. Ayudó a fundar muchas y, en la mayoría de los casos, aún son estas entidades las que impulsan los concursos como el que se vivirá en Algeciras dentro solo de 6 días. Las invitaciones pueden recogerse en Discos Grammy (avenida Blas Infante), Modas Manuel (calle Ancha) y la Delegación municipal de Cultura, en el edificio Pérez Villalta de la avenida Villanueva (antiguo Kursaal), junto al Consulado de Marruecos.

Será una noche especial. Todo cantaor o cantaora que se precie quiere contar en su currículum con este galardón -verdadero sello iniciático de calidad-, que vivirá su gran final el 31 de agosto en tierras maireneras.

Entre los mejores jóvenes cantaores hay una interesante representación de campogibraltareños. Los algecireños Juan José Oliva Butrón, Juanito Oliva, Luis de Mateo, que acaba de regresar de Japón, y Rafael Soto El Lele, cuya carrera está en plena fase ascendente, están inscritos y se espera lo mejor de ellos. Lo mismo ocurre con el linense del año 2000 Alonso Núñez, El Purili, flamante mayor de edad pero anciano en su cante y su conocimiento profundo pese a haber nacido con el siglo. La guitarra no se queda atrás. El sanroqueño Manuel Peralta, un auténtico todoterreno del flamenco, no cantará esta vez pero porque viene acompañando con su sonanta a De Mateo. El otro tocaor comarcal es Fran de Algeciras, cuya agenda no tiene huecos libres entre sus tareas de enseñanza y la escolta a intérpretes como los de esta preliminar. El chiclanero José de Pura, todo un habitual en la zona, está también en el cartel. La cuarta guitarra será la del lebrijano Luis Carrasco, quien intervendrá sobre las tablas del María Cristina para tocarle a Enrique Afanador, cantaor de Trebujena.

Jerez de la Frontera, obviamente, no podía quedarse fuera de esta ocasión flamenca. De allí llegarán Juan Lara, Niño Juanete, y Alberto Sánchez, El Almendro de Jerez. El presidente de la Sociedad del Cante Grande de Algeciras, Carlos Vargas, ha mostrado públicamente su agradecimiento porque esta ciudad pueda acoger la preliminar: "Los ayuntamientos de Mairena y Algeciras se han comprometido desde el principio y todo son facilidades y qué podemos decir de nuestra entidad hermana, la Casa del Arte Antonio Mairena. Agradecemos plenamente su confianza, el hecho de que hayan depositado en nuestras manos este honor que supone colaborar con el que, sin duda, es uno de los concursos más importantes del panorama flamenco actual".