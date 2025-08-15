Más vigilancia ante la presencia del virus del Nilo en mosquitos en Jerez y la Laguna de Medina

El Ayuntamiento de Jerez trabaja de forma coordinada con la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía y la empresa Lokímica tras haberse detectado circulación del virus del Nilo en mosquitos en la Laguna de Medina, aunque sin casos en núcleos urbanos.

Según ha informado el Ayuntamiento jerezano en un comunicado, se mantiene activado el nivel 4 de vigilancia —sin afección a personas— y el Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores, que incluye actuaciones en zonas de agua estancada, humedales, fuentes y aledaños, con muestreos quincenales para monitorizar la población de mosquitos.

Además, se ha informado a alcaldes de pedanías y delegados de barriadas rurales sobre recomendaciones preventivas, y se ha distribuido material informativo con consejos para evitar la proliferación de mosquitos tanto en el ámbito rural como urbano.

Entre las medidas aconsejadas está evitar recipientes con agua estancada, mantener cloradas piscinas y balsas, proteger pozos y aljibes con mosquiteras, despejar canaletas y maleza, y favorecer el control biológico mediante depredadores naturales en zonas de riego y humedales