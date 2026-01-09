Nueve vehículos robados para el narcotráfico: la Policía desmantela en Jerez un depósito clave para los alijos en la costa andaluza

La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe a las redes logísticas del narcotráfico que operan en el sur de Andalucía con la recuperación de nueve vehículos robados que iban a ser utilizados presuntamente para alijar sustancias estupefacientes en las costas andaluzas. El operativo se saldó además con la detención de dos individuos, uno de ellos armado con una pistola semiautomática y abundante munición, que custodiaban los vehículos ocultos en una finca rural de Jerez de la Frontera.

La intervención tuvo lugar durante la madrugada del pasado martes 6 de enero, cuando los agentes localizaron en un terreno privado muy próximo al núcleo urbano un auténtico “parking” clandestino compuesto por seis todoterrenos de alta gama, una furgoneta de gran tamaño, una motocicleta y un ciclomotor, todos ellos sustraídos recientemente en distintos puntos de España.

Según las investigaciones policiales, los vehículos habían sido robados en garajes y en la vía pública de ciudades como Sevilla, Madrid y Jerez, y todos los indicios apuntan a que estaban destinados a servir de apoyo logístico a organizaciones de narcotráfico, especialmente para el transporte y la carga de droga en operaciones de alijo en la costa sur.

En el interior de la finca, los agentes sorprendieron a dos hombres que presuntamente ejercían labores de custodia de los vehículos antes de su utilización en otros hechos delictivos. El primero, un varón de 46 años, con 16 antecedentes policiales, fue localizado en el interior de la casa de campo construida en el terreno. Poco después, los agentes interceptaron a un segundo individuo, de 47 años y con nueve detenciones previas, cuando intentaba huir del lugar.

La situación alcanzó su punto más delicado cuando uno de los detenidos, con el rostro cubierto por un pasamontañas, trató de arrancar uno de los coches robados para darse a la fuga. El hombre iba armado con una pistola semiautomática, municionada con 38 cartuchos de calibre 9 milímetros parabellum. Tras adoptar las oportunas medidas de seguridad, los agentes lograron desarmarlo y proceder a su detención sin que se produjeran daños personales.

Ambos arrestados fueron detenidos como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas, falsedad documental y sustracción de vehículos. Posteriormente fueron trasladados a la Comisaría de la Policía Nacional de Jerez, donde ingresaron en el área de detención hasta su puesta a disposición de la Autoridad Judicial y del Ministerio Fiscal.

De los nueve vehículos recuperados, cuatro todoterrenos y la furgoneta habían sido sustraídos en la ciudad de Sevilla, uno en Madrid capital, y el restante todoterreno, junto con la motocicleta y el ciclomotor, en Jerez de la Frontera.

Todos los legítimos propietarios han sido ya localizados y, una vez verificada la titularidad, los vehículos han sido devueltos a sus dueños en Madrid, Sevilla y Jerez, bien mediante entrega directa en las dependencias policiales o a través de su traslado en grúa hasta sus lugares de residencia.

La investigación continúa abierta para esclarecer completamente las actividades de los detenidos y determinar su posible vinculación o colaboración con organizaciones de narcotráfico que operan en el sur de Andalucía.

La operación ha sido desarrollada por agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (radiopatrullas), con el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y de la Unidad de Delitos Especializados y Violentos (UDEV) de la Comisaría de la Policía Nacional de Jerez de la Frontera (Cádiz).