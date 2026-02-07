Torre Alháquime sufre las consecuencias del mal tiempo que azota a Andalucía, y que se está cebando con la provincia de Cádiz, con especial incidencia en la Sierra gaditana. El jueves el alcalde, Pedro Barroso, demandaba ayuda para retirar el lodo que se acumulaba en uno de las carreteras de la localidad, que tenía hasta tres vías comarcales afectadas. Uno de los accesos se encuentra en un estado impactante, con un enorme socavón, tras caer el terreno y la superficie asfaltada ladera abajo, por lo que el tránsito ha quedado cortado. Personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME), entre otros técnicos, acudieron a valorar la situación.