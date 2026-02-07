Vejer recurre al Instituto Geológico y Minero de España para evaluar los desprendimientos que obligaron a desalojar vecinos

Vejer ha solicitado la asistencia del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para que técnicos especializados evalúen el talud afectado por desprendimientos y que obligaron al desalojo de un bloque de viviendas este viernes como medida de precaución. Las primeras inspecciones no han detectado daños estructurales en las casas.

El municipio ha celebrado este sábado una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), presidida por el alcalde, Antonio González, en la que se ha vuelto a analizar la evolución del temporal y las incidencias registradas. Entre otras cuestiones, se ha tratado la situación del talud de la zona donde se produjo en la jornada del viernes un derrumbe, que se vigila constantemente.

Durante la pasada noche, técnicos del Consorcio Provincial de Bomberos y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) inspeccionaron el talud, sin que, a priori, hayan detectado daños estructurales en las viviendas. A pesar de ello, el Consistorio considera necesario que expertos del IGME estudien el terreno y aporten "mayores garantías de seguridad a los vecinos y vecinas", apunta el gobierno local en un comunicado.

Por este motivo, los vecinos y vecinas afectados continuarán alojados en hoteles del municipio -13 personas que no contaban con alternativa habitacional- y en domicilios de familiares o amigos, a la espera de la evolución de la situación. Desde el Ayuntamiento se agradece la colaboración y predisposición de negocios y ciudadanos. También seguirán desplazados los vecinos de la zonas rurales, aunque la situación por el caudal del río Barbate se encuentra controlada.

El Consistorio advierte de que la jornada del sábado se presenta complicada con aviso naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros, y aviso amarillo por lluvias. Por ello, ruega extremar las precauciones, asegurar objetos en balcones y terrazas, evitar desplazamientos innecesarios y actuar con sentido común.