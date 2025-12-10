Los trabajadores de Navantia en la Bahía de Cádiz protestan por la demora del convenio

La plantilla de Navantia de la Bahía de Cádiz vuelve a movilizarse y el convenio vuelve a ser el motivo de las reivindicaciones, porque después de dos meses desde la aprobación sigue sin firmarse. "Todavía estamos esperando, según explica la empresa, a que Hacienda dé el visto bueno para continuar", apunta Fernando Zazpe, presidente del comité en San Fernando.

La protesta se ha materializado este miércoles en un paro de dos horas, en el horario que cada factoría y sede ha definido. En el astillero de La Carraca se ha dejado de trabajar entre las 8:00 y las 10:00 horas, mientras que en Puerto Real se ha optado en hacerlo entre las 12:30 y las 14:30 horas. "Hemos convocado a la plantilla a una asamblea y hemos salido a la puerta", aclara Zazpe. "Las medidas deben aplicarse lo antes posible, no esperar al año que viene. El objetivo el paro es presionar a la empresa, a la Administración, a SEPI y Hacienda para que firmemos cuanto antes", detalla. Los sindicatos no descartan más movilizaciones si no se rubrica el convenio a corto plazo. Tendrán que ir a un comité intercentro y definir las protestas que continuarán a esta primera advertencia.

Desde la representación sindical reconocen que no entienden las razones que da la compañía para el retraso, puesto que durante la negociación del convenio "supuestamente, todos los pasos pasaban previamente por las autorizaciones pertinentes de la Administración a la empresa para poder negociar". "No nos explicamos que Hacienda pregunte tantas cosas ahora, sobre los números", abunda Zazpe.

La paradoja, cuestionan los responsables sindicales, es que se produzca esta demora cuando la dirección "nos ha vendido" que el convenio era necesario para regularizar la situación, arreglar los problemas existentes, y poder acometer con la mayor eficacia posible el trabajo que tienen los astilleros. De hecho, Navantia agradeció el apoyo de la plantilla por ser el acuerdo un elemento clave para consolidar la estabilidad laboral y afrontar con garantías los retos estratégicos y la carga de trabajo.

Esta dilatación implica que las medidas aprobadas tarden en aplicarse, lo que perjudica a los trabajadores, y especialmente a algunos colectivos. Mejoras en materia de política salarial, clasificación profesional y condiciones de trabajo, con la homogeneización entre los distintos centros de estas condiciones, son algunos de los puntos recogidos en el texto aprobado el 16 de octubre por los empleados de Navantia que pasaron por las urnas. El 63,27% de quienes votaron ese día apoyaron el acuerdo, con voto favorable en todas las factorías y centros de trabajo, excepto en Cartagena.