Toni Valero (IU) pide que las empresas públicas industriales aumenten plantillas para subcontratar menos servicios a las auxiliares

Cádiz/El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y diputado en el Congreso por Sumar, Toni Valero, se ha reunido este lunes con miembros del sindicatos CCOO para tratar temas relacionados con el sector del metal, el convenio provincial y la reciente huelga que se mantuvo durante una semana. En declaraciones a los medios, el representante ha manifestado que van a "presionar" desde el Congreso de los Diputados, "para que se aumenten las plantillas de las empresas públicas", lo que "supone también que haya menos subcontratación de servicios y de trabajo a otras empresas auxiliares".

Valero ha querido "felicitar por su defensa denodada" en la huelga del metal al sindicato CCOO, al que coloca como "ejemplo de buen sindicalismo porque es un sindicato arraigado en el terreno, siempre con la cabeza alta y siempre mirando las soluciones posibles que tienen que transitar por vía de la lucha de los trabajadores y convertirse en medidas que se introducen en los convenios".

El dirigente de IU ha asegurado que el sector industrial es "clave para el desarrollo de la provincia de Cádiz, y también para Andalucía, más en estos tiempos en los que se vuelve a hablar en Europa de soberanía industrial, donde efectivamente España está en una reflexión en la cual asume una serie de conclusiones". "Tenemos que ser capaces de fortalecer nuestro sector industrial, no solo porque genera empleo, sino también por lo que eso significa para el conjunto de nuestra economía" ha añadido.

En este sentido, Valero ha manifestado que el sector industrial en Cádiz "tiene un efecto arrastre que mantiene viva la provincia y su economía, con impacto en toda Andalucía, y sin embargo, desde hace décadas se han tomado decisiones que son erróneas, que tienen que ver con el vaciamiento del potencial de las empresas públicas".

Así, ha apuntado como decisiones erróneas "la subcontratación desmesurada de trabajos que deberían y pueden hacer las empresas públicas". Por lo tanto, ha insistido en que "en este momento, en este punto de inflexión, se tienen que tomar decisiones que van en la línea contraria de las que se han tomado hasta ahora".

Valero ha señalado que a su juicio "se tiene que desplegar un plan industrial", que es lo que van a "presionar desde el Congreso de los Diputados para que efectivamente se aumenten las plantillas de las empresas públicas acordes a su capacidad y a la calidad del servicio que pueden prestar", lo que significaría una menor "subcontratación de servicios y de trabajo a otras empresas auxiliares".

Además, ha indicado el diputado que ese plan industrial tiene que contemplar lo que ocurre en las empresas auxiliares. "No entendemos que haya empresas auxiliares que están trabajando y no están acogidas al convenio del metal, que no haya unos protocolos de vigilancia y control para que no salgan las situaciones de precariedad entre esos trabajadores de las empresas auxiliares".

Asimismo, Valero ha afirmado que "hay que acabar con el desequilibrio a nivel estatal en el reparto de cargas de trabajo", por lo que "la Sepi tiene que plantear un reparto de las cargas de trabajo que equilibre y que evidentemente también contemple las capacidades, el potencial que se está desaprovechando en la provincia de Cádiz por las instalaciones formidables que tiene".

Para el dirigente de IU, "el conflicto que se ha dado en Cádiz ha evidenciado una cosa como es que la Consejería de Empleo no ha jugado el papel de mediador que tendría que haber jugado, sino de parte". Así, ha anunciado que van a pedir explicaciones, porque "en un conflicto entre patronal y trabajadores el papel de mediar no es el de arrimar el ascua a la sardina de la patronal, es el de mediar". "De nuevo hemos visto que el Gobierno de Juanma Moreno cuando hay un conflicto siempre se pone de parte de los mismos, de la patronal, y ese no es el papel de mediador institucional", ha concluido.