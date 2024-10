"Entre una subvención y otra la Diputación le da al Cádiz 1.350.000 euros cada año"

El vicepresidente de la Diputación de Cádiz y uno de los representantes de La Linea 100x100 en el gobierno provincial, Javier Vidal, no considera "acertado" el acuerdo firmado por la institución y el Cádiz CF. "Entre una subveción y otra esta Diputación le da al Cádiz 1.350.000 euros cada año", ha criticado Vidal en una entrevista en Diario de Cádiz, donde habla de la situación de la coalición con el PP y lamenta lo que considera un trato preferente al equipo cadista.

"No creo que haya sido acertado y así se lo trasladé a la presidenta. Además, es una subvención para la promoción de una provincia que turísticamente ya está bien posicionada. Claro que hay que subvencionar al Cádiz, porque es la imagen de la provincia, pero tanto dinero a una sociedad anónima deportiva me parece excesivo", añade el linense, que viene del mundo del deporte base y por eso, apunta, "sé de sus carencias y veo cómo están las instalaciones deportivas en los pueblos, y que cómo se recortan los fondos para esas inversiones". "Sinceramente tengo que decir que no me gusta lo que se ha hecho y por eso estamos trabajando para que eso no sea así, porque entendemos que ese dinero debe ir a los municipios pequeños, a programas de equipamientos deportivos o a otros equipos de la provincia que también están en competiciones nacionales".

Javier Vidal (La Línea, 1965), embajador del alcalde linense en la Corporación provincial, es actual vicepresidente segundo de esta institución y, por lo tanto, socio de gobierno del PP. Con una gran vinculación al mundo del baloncesto, concejal de La Línea 100x100 desde 2019 y diputado provincial desde marzo de 2022 siempre con responsabilidades de gobierno –antes con el PSOE y ahora con el PP–, habla tajante sobre el pacto y deja muy claro que la residencia de ancianos de La Línea debe abrirse antes de que acabe este año, en cumplimiento del acuerdo de gobierno firmado hace ahora 15 meses. Si no es así, afirma categórico, el pacto con el PP en la Diputación gaditana estará acabado.

Sobre la cesión de El Madrugador

El vicepresidente habla también por las instalaciones de El Madrugador, en El Puerto, que también han sido en parte cedidas al Cádiz CF para su uso. Vidal recuerda que "hace años se hizo una gran inversión" allí "para convertirlo en un centro de referencia para la excelencia turística". "Son unas instalaciones magníficas en un entorno privilegiado y, sinceramente, no me parece que la cesión que se ha hecho al Cádiz sea la fórmula más adecuada. Incluso creo que estamos poniendo en peligro los fondos europeos", opina el concejal de 100x100. "Lo tendrán que decir los técnicos pero si esos fondos eran para potenciar el centro de excelencia y ahora se destinan a otra cosa cambiando el objeto social, a lo mejor es algo que no es muy legal".

El vicepresidente considera que "eso no se puede hacer" y lo defenderá "hasta la última instancia", "incluso con mi voto en el pleno". "Nosotros apostamos por que El Madrugador siga siendo un centro de excelencia y que sirva para crear empleo, formar profesionales y que se doten esas instalaciones para traer riqueza. En cambio se lo cedemos gratis al Cádiz y tengo entendido incluso que hasta hay jugadores de ese equipo residiendo allí", afirma tras ser cuestionado por el asunto.

En un reportaje de Diario de Cádiz, de Pedro Ingelmo, en El Madrugador el pasado mes de abril, recordaba que ya habían pasado 18 años desde que se presentó la idea de crear un campus de excelencia turística y que eran casi 18 millones de euros los que se han invertido en el lugar. Sin embargo, cuando la Fundación del Cádiz entró allí en febrero las condiciones de habitabilidad eran precarias, sin nada y sin un mueble. La Fundación llegó al acuerdo de correr con todos los gastos para acondicionar el edificio naranja y quería llegar a nuevos acuerdos con Diputación para el uso de los otros edificios y poder compaginar ambos proyectos, el suyo para la internacionalización de la cantera y el original de Diputación, se apuntaba entonces.