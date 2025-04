Los sindicatos mayoritarios presentan un contenido más ideológico en las reivindicaciones del Primero de Mayo frente al neoliberalismo

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT preparan ya las movilizaciones por el Primero de Mayo. Este miércoles los secretarios generales de ambas entidades a nivel provincial, Antonio Pavón e Inmaculada Ortega, han presentado las reivindicaciones que encabezan la manifestación para la que piden la participación de la ciudadanía gaditana. Unas proclamas que, más allá del contexto laboral en el que se encuentra la provincia, vienen protagonizadas por un contenido más ideológico que años atrás por el "auge de la extrema derecha con políticas de recorte de derechos".

El Primero de Mayo tiene que luchar para "proteger lo conquistado", en palabras de Antonio Pavón en alusión al lema de esta edición. En una contexto geopolítico marcado por las guerras de Ucrania y Palestina y el económico lastrado por la guerra comercial y arancelaria de Estados Unidos, el secretario de UGT diagnostica la necesidad de poner el foco en las estructuras de la protección social frente a las políticas neoliberales, defender los derechos sociales ante estas olas que intentan mermarlos. "Ya sabemos por experiencia que aquello que no se lucha se pierde y corre el riesgo de desaparecer", ha sentenciado antes de hacer un llamamiento a la participación.

Para Pavón, "tenemos que reivindicar los salarios para el mantenimiento del poder adquisitivo a través de la negociación colectiva", así como la reducción de la jornada laboral, que se "reúna la mesa del diálogo social para afrontar ya el último empujón a ese acuerdo que teníamos por la reducción a las 37 horas y media, pero que no es una petición que se queda ahí sino que siga avanzando para conseguir más tiempo libre, llegar a las 32 horas semanales con 4 días de trabajo efectivo para poder conciliar la vida familiar y laboral". Ha recordado también el sindicalista la dificultad del acceso a la vivienda de los más jóvenes y de la clase obrera, una problemática que afecta directamente al bienestar y al desarrollo de las familias, así como el coste del despido, "para que vuelva a tener un efecto reparador y restaurador" como piden las sentencias judiciales ante las demandas que se han hecho en Europa.

Inmaculada Ortega, por su parte, ha subrayado la conquista de los derechos de la ciudadanía a través del movimiento obrero como pilar del desarrollo democrático, una base que "está en juego", de ahí que el lema este año 'Proteger lo conquistado, ganar futuro' apele al mantenimiento de los derechos a la seguridad social, a la negociación colectiva, a la sanidad y la educación pública, "todo aquello que hemos venido llamando el Estado del Bienestar" para que perviva a las nuevas generaciones.

A nivel provincial, la secretaria de CCOO ha aludido a la necesidad de más empleo para erradicar la brecha territorial del desempleo, para lo que "se tienen que materializar inversiones productivas industriales" en Cádiz, una provincia que sale mal parada frente "a otras partes del territorio español donde están más acentuadas" cuando los niveles de paro aquí las hacen más acuciantes. Ortega ha querido subrayar el papel sindical como "inductores para el progreso" en el aumento de la población ocupada, que se encuentra en unos 430.000 trabajadores en la provincia cuando hace una década eran 100.000 personas menos empleadas. Sin embargo los diferenciales en la tasa de desempleo se mantienen con otras zonas porque faltan "infraestructuras productivas en la provincia", ejemplificadas en conexiones ferroviarias o inversiones en el aeropuerto de Jerez.

La representante laboral pone el foco también en la negociación colectiva con la patronal, convenios a los que se acogen 180.000 trabajadores de la provincia y que suponen "el mayor instrumento de reparto de riqueza junto a la política fiscal". Este año se presenta fundamental con la negociación de importantes sectores como el de la pequeña y mediana empresa del metal, el de limpieza de edificios y locales y el de hostelería.

El 1 de Mayo habrá dos manifestaciones en la provincia, una en Algeciras (desde Renfe hasta Plaza Alta) y otra en Cádiz que saldrá a las 12.00 horas de la Plaza de la Constitución para bajar por la Cuesta de las Calesas hasta San Juan de Dios, recorrerá la calle Nueva y San Francisco hasta terminar la plaza. Será allí donde se leerá el manifiesto en esta edición a cargo de la Marea Blanca, y más concretamente de Antonio Vergara como símbolo de apoyo "ante la represión contra el activismo".

El día internacional de la seguridad y la salud laboral

Se celebra el 28 de abril el Día internacional de la seguridad y la salud laboral y los sindicatos van a realizar dos concentraciones en la provincia de Cádiz, una en la plaza del Arenal de Jerez y otra en la calle Ancha de Algeciras frente a la Subdelegación del Gobierno. En ellas se van a "reivindicar más medios y recursos para la inspección de trabajo", así como "juzgados especializados como los hay en otras materias como violencia de género, porque los datos de siniestralidad en nuestro país indican que no se cumple la ley de Prevención de Riesgos Laborales por parte de muchas empresas", según ha declarado Inmaculada Ortega. "Parte del empresariado reduce costos a costa de no introducir medidas de prevención, las evaluaciones de riesgo que tienen que adaptar a la peligrosidad los puestos de trabajo no se hace correctamente y existe un abuso en relación a las enfermedades profesionales que se camuflan como enfermedades comunes".

A la espera de la mesa de diálogo provincial

El delegado de Empleo Daniel Sánchez hacía este martes un balance provincial en el que posicionaba a Cádiz "en el buen camino", con niveles de desempleo previos a la crisis de 2007 y con cierta compensación en los sectores que lo hacían menos dependiente del Turismo en favor de una potenciación de la industria. Inmaculada Ortega, desde CCOO, se ha alegrado de que "valore las políticas que inducimos las organizaciones sindicales aunque las voten en contra en el Congreso de los Diputados. Porque gran parte del progreso y del avance que ha habido en términos de empleo con casi 22 millones de afiliados a la Seguridad Social tienen que ver las políticas impulsadas desde CCOO y UGT dentro del marco del Diálogo Social y las medidas de escudo social impulsadas durante el covid y el postcovid, que han servido para mantener el empleo".

La secretaria general de CCOO ha aludido también a las previsiones que apuntan a que España continúe en crecimiento frente a las bajadas del resto de economías mundiales, lo que tiene que ver mucho con "los dos modelos económicos", el de los recortes como ocurió en la crisis financiera gestionada por el PP en el que se perdieron 100.000 puestos de trabajo en la provincia de Cádiz, como ha recordado Ortega, o el desarrollado a partir de 2016 que ha conseguido mantener el consumo, el turismo y las políticas industriales que refuerzan el empleo.

En ese camino, ha explicado Inmaculada Ortega, "pusimos en marcha una mesa de diálogo social para la que estamos esperando una próxima reunión", para tratar la afectación del tema arancelario a la provincia de Cádiz para las que "nos parece urgente una reunión en términos provinciales".

Una necesidad de diálogo a la que también ha aludido Antonio Pavón y en la que insiste que se tienen que acordar la necesidad de inversiones productivas para continuar ese camino hacia un cambio del modelo productivo en el que llevan trabajando años y para el que aún queda mucho trecho con el fin de recortar la brecha diferencial con otros territorios que han obtenido mayores inversiones en su estructura.