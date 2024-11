Renuncia a su acta el primer teniente de alcalde de Arcos, de AIPro, Leopoldo Pérez

El primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Arcos y líder de AIPro, Leopoldo Pérez, que gobierna en coalición con el PP, renuncia a su acta de concejal por motivos personales. Una decisión que no afectará a la coalición del Gobierno de Arcos formada por PP-AIPro tras el pacto que suscribieron ambas formaciones el 5 de junio de 2023 para entrar en el Ayuntamiento.

Hay que recordar que en los últimos comicios locales el PP sacó nueve de los 21 concejales que componen el pleno municipal mientras que el PSOE se quedó con ocho, AIPro con tres e IU con un edil. Así, gracias a un pacto la colación PP-AIpro gobierna con 12 ediles Arcos.

Leopoldo Pérez dice que “da un paso al lado” tras 20 años dedicados a la política local tanto en la oposición como al frente de las distintas delegaciones municipales que ha llevado en este mandato como durante el pacto anterior de 2011-2015, que suscribieron también el PP y AIPro.

El hasta ahora primer teniente de alcalde sostiene que esta decisión está muy meditada y no tiene por qué afectar al pacto de gobierno firmado hace casi un año y medio. “Es el momento de dar un paso al lado y de dejar a otros compañeros más jóvenes, que sean otros los que lleven las riendas del partido”, dijo el hasta ahora primer teniente de alcalde.

“Lo dejo con la satisfacción de haberlo dado todo y mejorar la calidad de los vecinos, ha sido el único motivo por el que entré en política: trabajar por Arcos y devolver ese cariño que me han dado desde que llegué hace 40 años”, añadió. Leopoldo Pérez agradeció a AIPro su confianza para abanderar la lista a las municipales de hace un año y medio. “Agradezco a los ciudadanos su apoyo para que entrase. He hecho en el Ayuntamiento todo lo que he podido con los recursos humanos que he tenido a mano”, enfatizó.

En una comparecencia conjunta en el salón de plenos de Arcos, el alcalde Miguel Rodríguez, del PP, mostró su “máximo agradecimiento” a Leopoldo Pérez por su trabajo y dijo que tras su partida “este equipo de gobierno dará una solución de continuidad y está capacitado para ello”. De hecho, el regidor de Arcos avanzó que PP y AIPro se sentarán tras esta renuncia para la redistribución de las delegaciones municipales que tiene a Leopoldo Pérez. “A partir de aquí se abre un proceso nuevo en el pacto. Es un gobierno de dos partidos que está trasladando más estabilidad que si hubiera un partido solo”.

Por su parte, el también líder de AIPro Manuel Erdozain alabó la trayectoria política de Leopoldo Pérez: “Se echa un paso al lado, pero no se va. Institucionalmente se va un gran político de los que dejan huella, Arcos pierde en lo personal a una gran persona”.

La renuncia del primer teniente de alcalde se materializará en el próximo pleno municipal.