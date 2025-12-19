Relevo generacional,empleo y menos burocracia: los grandes retos del mundo rural

Los pueblos de la provincia de Cádiz se enfrentan a un momento decisivo. La despoblación, el envejecimiento y la falta de relevo generacional siguen siendo algunos de los principales desafíos del medio rural en la provincia de Cádiz.

Mientras la población envejece y los jóvenes buscan oportunidades fuera, administraciones y agentes del territorio tratan de construir un modelo que permita vivir y trabajar en el medio rural con garantías. Así, el futuro en la provincia de Cádiz pasa por la cooperación entre administraciones, la diversificación económica y una revisión de la burocracia que frena proyectos y oportunidades.

Un análisis de los principales retos y posibilidades de los municipios rurales en el que coincidieron los participantes del desayuno-coloquio organizado por Grupo Joly con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz, bajo el título ‘La recuperación de entornos rurales en la provincia de Cádiz’.

En la mesa de debate, celebrada en el Centro Experimental Agrícola y Ganadero ‘La Casa de los Colores’, organizada por Diario de Jerez, cabecera jerezana de Grupo Joly, patrocinado por la Diputación Provincial de Cádiz, participaron Francisco José Moreno, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, Yolanda Sanz, directora-gerente en GDR Campiña de Jerez y Costa Noroeste, Nausika Botamino, gerente del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT), José María Godínez, director técnico de TUGASA y Fred Guelen, patrono y fundador de Grazalema Regenerativa, moderada por Emilio Cañas, redactor de Diario de Jerez.

Cooperación institucional

Francisco José Moreno, subrayó el papel de la administración autonómica como nexo entre agricultores, ganaderos, pescadores y ayuntamientos. Además, Moreno alertó del envejecimiento de la población y de la falta de relevo generacional y puso el énfasis en el turismo. “Hay una población que se fija gracias al turismo y al sector primario que da paso a la agroalimentación. Hay que seguir trabajando en este aspecto”, apostilló.

Unos retos compartidos por Nausika Botamino, quién explicó las distintas líneas de apoyo impulsadas desde la entidad provincial, como el Plan de Cooperación Local, los programas de apoyo a pymes o proyectos formativos ligados al medio rural.

Botamino sumó como retos “la despoblación, la brecha digital y la necesidad de formación en oficios tradicionales, cada vez más demandados en el ámbito rural”. Para ello, la gerente del IEDT aportó como solución “fijar la población y crear orgullo para quedarte o volver al entorno rural mediante el impulso del emprendimiento con el apoyo económico de instituciones”.

Desde los Grupos de Desarrollo Rural, Yolanda Sanz defendió un modelo que vaya más allá de lo estrictamente agrario: “Todo lo agrario es rural, pero no todo lo rural es agrario”, recordó. Sanz enfatizó que “para mantener un mundo rural vivo es imprescindible garantizar servicios, calidad de vida y oportunidades económicas”.

Del mismo modo, Yolanda Sanz puso el acento en “la colaboración público-privada y en el orgullo de ser rural como elementos claves para atraer y fijar población”.

Turismo rural sostenible

El turismo rural centró parte del debate de la mano de José María Godínez, quien defendió el papel de la iniciativa pública para llevar los beneficios del turismo a zonas donde la empresa privada no llega. Según Godínez, el turismo bien gestionado contribuye a fijar población, generar empleo, reforzar el sector primario y mantener actividades como la artesanía.

Aun así, el director técnico de TUGASA advirtió de que “el turismo tiene una parte negativa si no se controla, pero hoy el entorno rural está dando una vía de desahogo a las zonas costeras”.

’La recuperación de entornos rurales en la provincia de Cádiz’ / SAMUEL VEGA

Una visión más crítica llegó de la mano de Fred Guelen, quien denunció las dificultades administrativas para poner en marcha proyectos innovadores en el medio rural. Guelen expuso el caso de una iniciativa pionera para valorizar la lana como fertilizante orgánico a través de pélets, que le supuso “más de dos años de gestiones”, así como otros proyectos “frenados por licencias y permisos”. “No necesitamos más dinero, necesitamos que nos dejen hacer”, reclamó el patrono de Grazalema Regenerativa, alertando de la frustración que empuja a los jóvenes a abandonar su emprendimiento.

El turismo y el sector primario como fortalezas

El delegado territorial de Desarrollo Rural en Cádiz pidió a los gaditanos que aprovechen las fortalezas de cada municipio para compartirlo y así utilizar el turismo como un recurso para reforzar el sector primario y la gastronomía. En la provincia, “no solo se disfruta de las fiestas sino de las costumbres y gastronomía como son los casos de la huerta de Conil, las viñas del Marco de Jerez o de la Sierra con la caza, los quesos y el aceite”, apostilló Moreno.

A esta idea, Nausika Botamino aportó con la apuesta de la Diputación de Cádiz por ayudar en la capacitación y romper con la brecha digital “no solo para que llegue internet sino para saber utilizarlo”.

Pese a las dificultades, el consenso fue claro: el medio rural gaditano tiene futuro si se apuesta por el cambio, la innovación, la sostenibilidad y la mejora de servicios. Un futuro que pasa por escuchar a quienes viven y trabajan en los pueblos y por convertir sus fortalezas (el sector primario, la gastronomía, el patrimonio y la naturaleza) en oportunidades reales de desarrollo.