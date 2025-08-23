Se registra un terremoto de magnitud 3,4 con epicentro en Rota

Un seísmo de magnitud 3,4 en la escala de Richter se registró en la noche del viernes en el noroeste de Rota, a una profundidad de unos 21 kilómetros, según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El temblor, que tuvo lugar alrededor de las 23:00 horas, fue alertado por un vecino que avisó a Emergencias. Al parecer, se trata de la única llamada, y no hay constancia de daños, según recoge el perfil de X del 112.

Este nuevo movimiento sísmico se produce pocos días después del registrado el pasado 19 de agosto en el Golfo de Cádiz, con una magnitud de 3,6, al tratarse de una zona con actividad sísmica constante, aunque generalmente de baja intensidad.

Recordar que solo los terremotos que superan los 6 grados en la escala de Richter — -en agosto del pasado año se produjo uno de 5,3— podrían generar tsunamis si el epicentro se localiza en el mar, por lo que se mantiene un seguimiento constante de estos fenómenos y hay que estar alerta.

Si bien, Cádiz se encuentra en una zona catalogada con riesgo sísmico moderado. Esto significa que, aunque se registran numerosos temblores de baja magnitud, solo en contadas ocasiones se liberan cantidades mayores de energía, generalmente asociadas a fallas más grandes. Esta dinámica, explican los expertos, es beneficiosa, ya que la liberación frecuente de pequeñas cantidades de energía reduce la probabilidad de acumulación suficiente como para provocar un gran terremoto.