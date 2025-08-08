La provincia de Cádiz no llega al 6% de las inversiones generadas por la línea de incentivo al comercio exterior de Andalucía Trade

La Junta de Andalucía hace un balance muy positivo de las líneas de incentivos que aprobó para ayudar a las empresas gaditanas a reforzar su comercio exterior a través de Andalucía Trade. Cuantifica en este tiempo en 32 proyectos empresariales de la provincia de Cádiz los que se han acogido a estas ayudas que han alcanzado los 6,5 millones de euros y que llevan aparejadas inversiones por un valor superior a los 12 millones.

Sin embargo, si comparamos los datos gaditanos con los del resto de Andalucía facilitados por la Junta, en la provincia estas cuantías suponen un porcentaje muy pequeño del total. La intención de la Administración autonómica para estas líneas de ayudas es que muevan un total de 500 millones de euros en inversión hasta 2027 y en este primer año informan de que ya se han promovido proyectos por valor de 203 millones. Teniendo en cuenta que en la provincia gaditana han sido unos 12 millones, la inversión generada en Cádiz se limita al 5,9% de la cifra global hasta la fecha.

Cuando la delegada del Gobierno autonómico en Cádiz, Mercedes Colombo, presentó junto a Inmaculada Olivero, delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, estas líneas hace un año en Cádiz, explicaron que había más de 70 empresas de la provincia interesadas en acoger sus proyectos a estas ayudas y que podrían alcanzar los 50 millones de inversión, cifra que aún está lejos de hacerse realidad.

Olivero destaca ahora el alto nivel de ejecución de la agencia pública, “que en un solo año ha comprometido ya casi el 40% de la dotación inicial de estos incentivos vigentes hasta 2027". Sin embargo, en Cádiz ese porcentaje se limita actualmente a un 2,4% de esos 500 millones de inversión.

En el total de Andalucía se han beneficiado de estas líneas de incentivos hasta la fecha 353 proyectos empresariales. Los 32 gaditanos suponen por tanto un 9% de esa cifra total. En cuanto a las partidas económicas facilitadas por Andalucía Trade, en Andalucía llegan a los 95,74 millones de euros, donde Cádiz se limita a los 6,5 (un 6,8% de las subvenciones).

Estas cifras desgranan lo que han dado de sí hasta ahora las tres primeras líneas de incentivos que fueron puestos en marcha por la agencia pública tan sólo un año después de su creación, y que ponían a disposición del empresariado andaluz 244 millones de euros cofinanciados a través del Programa Andalucía FEDER 2021-2027 para proyectos de desarrollo industrial (puesta en marcha de pequeñas empresas y mejora de la competitividad) e I+D+i empresarial (investigación industrial y desarrollo experimental). A este sistema se ha unido recientemente la orden de incentivos para el apoyo al comercio exterior y la internacionalización de las pymes en Andalucía, que con su presupuesto inicial de 11,5 millones de euros, también cofinanciados con FEDER, eleva a 255,5 millones la cuantía puesta a disposición de los empresarios para el desarrollo de sus proyectos en Andalucía por parte de Andalucía Trade.

Esta cuarta línea incentiva tanto la participación individual de las pymes, autónomos y asociaciones empresariales integradas mayoritariamente por pymes en ferias o exhibiciones no feriales internacionales como en viajes de prospección internacional, en los que se engloban misiones comerciales, encuentros empresariales y agendas de trabajo individuales para empresas en el exterior, con el objetivo de incrementar y consolidar su presencia en los mercados internacionales.

Andalucía Trade está trabajando también en una línea de ayudas para cubrir los gastos de las empresas que quieran acceder a mecanismos alternativos para su financiación, y en medidas de apoyo mediante colaboración público-privada como es el caso de las ayudas para cubrir los gastos de la financiación ofrecida por la SGR Garantía y de los fondos de capital riesgo público-privados, en los que gestoras privadas, tras conseguir las oportunas licitaciones, deberán apalancar capital que se sumará a la apuesta inicial pública de 60 millones de euros, y gestionar los fondos con la colaboración de la administración pública en la selección de los proyectos

Los mejores exportadores

El comercio exterior andaluz continúa creciendo y la provincia gaditana tiene un papel de liderazgo importante en esta tendencia. En los primeros cinco meses del año Andalucía ha alcanzado exportaciones por valor de 18.200 millones de euros, con un crecimiento del 0,9%, superior a la subida de la media nacional (0,8%) y de cinco de las seis comunidades más exportadoras. Además, registra un superávit de su balanza comercial con el exterior de 1.066 millones, presentando una tasa de cobertura del 106%, frente al déficit con el exterior que tiene el conjunto de España, de 21.525 millones y una tasa de cobertura del 88%.

Desde la Delegación gaditana informan que "con esta orden completamos el nuevo modelo de apoyo a la internacionalización puesto en marcha por el Gobierno andaluz, que en su conjunto alcanza los 63,5 millones de euros para el marco 2021-27, incluyendo los citados incentivos, los servicios de internacionalización de Andalucía Trade y el apoyo para la diversificación de destino de su red internacional, que se ha ampliado hasta los 75 países de los 5 continentes, 12 más que en 2022 y hasta 27 más que los que había en 2019", explica la delegada territorial del ramo.

Olivero afirma que “con este nuevo esfuerzo queremos incrementar la ya de por sí sólida confianza de las empresas en los servicios del Gobierno andaluz, especialmente intensa en la atención a la internacionalización, hasta el punto de que las 2.094 empresas que el año pasado participaron en acciones y programas de Andalucía Trade, suponen una cifra equivalente una de cada tres (36%) empresas exportadoras regulares de Andalucía (5.889 en 2024)”.