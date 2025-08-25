La Policía Nacional detiene a un hombre por agresión sexual a dos jóvenes en las carreras de Sanlúcar

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Sanlúcar de Barrameda tras ser identificado por dos jóvenes como autor de un supuesto delito de agresión sexual, del que aquellas habrían sido víctimas durante las tradicionales Carreras de Caballos que se celebran en la localidad.

Varios policías fueron requeridos por las dos víctimas en la zona de la carpa central instalada con motivo de las carreras. Ambas, en estado de nerviosismo, denunciaron haber sido objeto de tocamientos reiterados en varias partes del cuerpo por parte de dos hombres.

Las jóvenes ofrecieron a los agentes una descripción física de los presuntos autores, lo que permitió su rápida localización en las inmediaciones de la salida de la carpa. Ambas reconocieron sin género de dudas a dos individuos como los responsables de los supuestos hechos, por lo que fueron interceptados y trasladados a dependencias policiales para el esclarecimiento de los hechos.

Posteriormente, tanto las víctimas como varios testigos que se encontraban con ellas corroboraron que únicamente uno de los hombres había realizado los tocamientos, mientras que el otro solo habría participado en un enfrentamiento posterior.

Una vez contrastadas las declaraciones, los agentes procedieron a la detención del implicado como presunto autor de un delito de agresión sexual, mientras que su acompañante quedó en libertad tras descartarse su participación en los tocamientos denunciados.

La investigación policial continúa abierta y el detenido pasó a disposición judicial.