Ordenan la evacuación de los vecinos alojados hasta ahora en el hotel El Fuerte de Grazalema

La situación sigue complicándose en Grazalema. El histórico nivel de las precipitaciones caídas desde el miércoles, que han provocado hidrosismos y amenaza la seguridad del pueblo, hizo que ayer se ordenara la evacuación masiva y este viernes Javier Pérez, primer teniente de alcalde, se dirigió a los vecinos alojados en el Hotel El Fuerte explicando la situación.

Todos los vecinos, en torno a 130, se redirigen al Polideportivo de Ronda y una vez allí serán ubicados en hoteles y apartamentos al igual que los trasladados ayer.

Tanto el teniente de alcalde como el comandante de la Guadia Civil han felicitado y agradecido a los grazalemeños y grazalemeñas la forma de actuar ante un momento tan difícil.

"Acabada la gestión de la emergencia, que concluyó ayer sin incidentes y con un comportamiento ejemplar de nuestros vecinos, la mañana arranca con una reunión de coordinación con Guardia Civil y nuestro equipo médico", el Ayuntamiento de Grazalema informa sobre como se desarrollaba el desalojo en Grazalema por "el bienestar de nuestros vecinos enfermos, mayores y dependientes será prioritario tras el desalojo".

“Sabemos lo mal dadas que nos han venido las cosas. Aún así, debemos garantizar que nuestros vecinos estén lo mejor posible. Ese es ahora nuestro trabajo, y vamos a necesitar la ayuda de todos y mucha coordinación”, ha explicado el alcalde, Carlos Javier García.

En torno a la ayuda que quieren ofrecer ayuntamientos, colectivos y muchas otras entidades, el alcalde ha agradecido “el cariño que estamos sintiendo, que nos va a hacer falta y nos ayuda”, y ha explicado que “se dará información las próximas horas para que sea canalizada e informada de forma oficial y ordenada las próximas horas”.

La situación de los vecinos es muy preocupante. Más aún cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que va a ser "muy difícil" que los vecinos de Grazalema puedan volver a sus casas antes de "seis o siete días". El desalojo completo del puebo se tuvo que producir en la tarde de este jueves de Grazalema por riesgos de derrumbes y desprendimientos de tierra como consecuencia de la gran acumulación de agua en el municipio, que ha alcanzado cifras históricas en estos últimos días del temporal que azota a Andalucía. Ha expresado que, dentro de esta difícil e incómoda situación que supone abandonar los hogares, los vecinos "están razonablemente bien".