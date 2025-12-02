Oposición mayoritaria a la cesión de competencias sobre los habilitados nacionales a la Generalitat catalana

El Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) ha expresado su profunda preocupación ante la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto-ley que modifica la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, cediendo a la Generalitat de Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los funcionarios con habilitación de carácter nacional.

José Luis López Guío, secretario general del Ayuntamiento de Algeciras y de Los Barrios, ejerce también como presidente de Cosital en la provincia, desde donde respaldan la postura que el colectivo ha mostrado este martes para amparar a los habilitados nacionales, secretarios, interventores y tesoreros, quienes desempeñan funciones reservadas y esenciales en todas las entidades locales, garantizando la legalidad, la transparencia, el control económico-financiero y la estabilidad presupuestaria.

Cosital advierte que la cesión de competencias autonómicas exclusivas para cubrir estas plazas, como prevé el decreto-ley, pone en riesgo la unidad de la Escala, fragmentando un cuerpo que históricamente ha mantenido criterios uniformes de selección, formación y provisión de puestos en todo el territorio nacional.

Entre 2007 y 2013, periodo en que las comunidades autónomas ya gestionaron estas competencias, la cobertura de plazas fue insuficiente: se convocaron 956 plazas frente a las 4.197 convocadas por el Estado entre 2014 y 2022. Esta experiencia evidencia que la descentralización no ha cumplido las expectativas que se esperaban, ni las aspiraciones del colectivo.

La convocatoria estatal conjunta ha demostrado ser más eficaz, con programas y criterios homogéneos que aseguran una formación técnica sólida y la neutralidad y transparencia en el ejercicio de las funciones.

Cosital considera que la medida aprobada no contribuye a mejorar la dotación de plazas ni la preparación técnica de los habilitados nacionales. Por el contrario, la regionalización de la selección y provisión de plazas podría debilitar la independencia de los funcionarios, comprometer la correcta fiscalización económico-financiera de los municipios y dificultar la estabilidad presupuestaria y la gestión de fondos públicos, incluyendo fondos europeos como los Next Generation UE.

En este contexto, Cosital reitera su oposición a las enmiendas que permiten la fragmentación de la Escala y solicita el apoyo de todas las iniciativas parlamentarias que buscan mantener la unidad y el carácter estatal de la habilitación, esenciales para garantizar la calidad, la eficacia y la transparencia en el desempeño de las funciones reservadas de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local.

El Consejo General de Cosital mantiene su colaboración con las administraciones competentes y todos los grupos parlamentarios para exponer su posición técnica y contribuir al correcto funcionamiento de las entidades locales españolas, y se reserva el ejercicio de cuantas movilizaciones estime oportunas para la defensa de los intereses generales de todo el Colegio Profesional.

Este martes se ha hecho entrega al Gobierno del manifiesto suscrito por la inmensa mayoría del colectivo, en el que se condena esta nueva concesión injustificada del Estado.