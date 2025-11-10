El Obispado de Cádiz y Ceuta niega las acusaciones de abusos sexuales contra el obispo Zornoza y anuncia su retiro temporal por motivos de salud

El Obispado de Cádiz y Ceuta ha difundido este lunes un comunicado en el que rechaza las acusaciones de abusos sexuales publicadas por El País contra el obispo Rafael Zornoza, y subraya que los hechos a los que alude el diario nacional, supuestamente ocurridos hace casi treinta años, “son muy graves y además falsos”.

La diócesis confirma que el caso fue introducido la pasada semana en el tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, y asegura tener “plena confianza en la justicia”, al tiempo que expresa su disposición a colaborar “en todo lo que sea requerido”. En su nota, el Obispado recuerda “el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas” y anuncia que no realizará más declaraciones “hasta conocer la decisión del tribunal eclesiástico”.

Suspensión temporal y tratamiento médico

El comunicado informa además de que el obispo ha decidido “suspender temporalmente su agenda” para centrarse en el esclarecimiento de los hechos y en el tratamiento de un cáncer agresivo que padece. Zornoza, de 76 años, continuaba hasta ahora desarrollando con normalidad su labor pastoral, con celebraciones en la catedral gaditana y visitas a distintos puntos de la diócesis.

La última vez que estuvo en el Campo de Gibraltar fue el pasado 28 de abril, día del gran apagón que dejó a buena parte de la ciudad sin electricidad. A la luz de las velas y con la ayuda de un megáfono, Rafael Zornoza ofició entonces en la iglesia de La Palma de Algeciras la ceremonia de confirmación de un grupo de jóvenes. En enero de 2023 también se desplazó a la ciudad tras el atentado yihadista que costó la vida al sacristán Diego Valencia y dejó gravemente herido al párroco Antonio Rodríguez.

Rafael Zornoza, obispo de Cádiz, con el micrófono de un megáfono en la mano, en la iglesia de La Palma, este lunes. / N. C.

Contexto y trayectoria del prelado

El comunicado del Obispado responde a la información publicada este lunes por El País, según la cual el Vaticano ha abierto una investigación contra el obispo Zornoza por presuntos abusos sexuales a un menor cometidos durante los años noventa, cuando era sacerdote y dirigía el seminario mayor de Getafe.

El denunciante, un antiguo seminarista, asegura en una carta remitida este verano al Dicasterio para la Doctrina de la Fe que fue víctima de abusos continuados desde los 14 hasta los 21 años, y que el propio Zornoza le habría reconocido “manipulación y abusos” en un encuentro reciente.

Los hechos estarían prescritos en la vía civil, pero la normativa eclesial permite la apertura de una investigación previa para determinar si procede un juicio canónico.

Rafael Zornoza Boy, nacido en Madrid en 1949, fue ordenado sacerdote en 1975. Ocupó diversos cargos en la diócesis madrileña antes de incorporarse, en los noventa, a la recién creada diócesis de Getafe, donde fue secretario del obispo y director del seminario mayor. En 2011 fue nombrado obispo de Cádiz y Ceuta por el papa Benedicto XVI.

Durante su trayectoria, Zornoza ha estado vinculado a la pastoral juvenil y a la formación de seminaristas, y ha formado parte de varias comisiones de la Conferencia Episcopal Española, entre ellas la de Misiones y la Cooperación con las Iglesias.

A la espera de que el tribunal eclesiástico se pronuncie sobre la denuncia contra Zornoza, el Obispado de Cádiz y Ceuta insiste en su comunicado en que las acusaciones son “falsas” y que confía en que la investigación permita “el esclarecimiento de los hechos”.