Negociación del convenio del metal: "queda poco margen de maniobra"

Tras casi 24 horas de negociación del convenio del sector del metal, sindicatos y patronal que han extendido la reunión del viernes hasta las primeras horas del sábado, se emplazan para continuar el diálogo a partir de las 11:30 horas del domingo. Eso sí, Antonio Montoro, responsable de UGT FICA Cádiz, avanza que han presentado una propuesta definitiva a la patronal y que ésta les ha contestado con un acercamiento. No obstante, "por agotamiento", han decidido trasladar la reunión al domingo por la mañana, de nuevo en la sede del Sercla en Jerez.

Montoro destaca que "continuamos con la misma idea y las mismas ganas, cortar la huelga indefinida del próximo lunes. Tenemos que seguir teniendo imaginación pero ya hay poco margen de maniobra" reconoce respecto a los tiempos.

Por su parte, Antonio Lloret, secretario general de CCOO Industria Cádiz, informa en la mañana de este sábado que "no se ha podido alcanzar un acuerdo para desconvocar la huelga. CCOO ha mantenido su postura de no empeorar las bajas médicas; que la regulación del fijo discontinuo sea justa y equitativa; que la eliminación de la brecha salarial tiene que ser para todos; y por supuesto, no aceptamos el contrato de nuevo ingreso, que estaría por debajo de las tablas salariales actuales".

Una reunión que se ha prolongado hasta la madrugada

La reunión comenzó este viernes en la sede del Sercla en Jerez con una "actitud positiva" de los sindicatos. Montoro señalaba que "el objetivo que nos marcamos desde UGT para este Sercla es que echaremos el tiempo que tengamos que echar, pero de aquí tenemos que salir con un acuerdo porque así nos lo han transmitido nuestros trabajadores y trabajadoras de este sector".

Ya por la noche, Montoro afirmaba a las 22:00 horas que aún "no hay nada sobre la mesa, aunque han cambiado algunas posturas y la patronal se está acercando hacia sus objetivos planteados, pero que eso no quiere decir que al final vayamos a firmar o no". Además, el secretario general de UGT quería dejar claro que cualquier acuerdo que los sindicatos y la patronal pudieran encontrar "sería sometido a asamblea de delegados primeramente y luego a asamblea de trabajadores en las empresas" que tendrían que ratificarlo.

Los puntos que mantienen el bloqueo

Las fricciones que mantienen el conflicto laboral sin acuerdo para la firma del convenio antes de la reunión de este viernes se centraban en cuatro puntos que los sindicatos consideran clave para poder llegar a un consenso. Tal y como resumía CCOO el pasado martes, antes de las dos jornadas de huelga iniciales, el convenio debe ser "social y solidario", por lo que califica de imprescindible alcanzar acuerdos en estos puntos fundamentales:

la revalorización salarial conforme al IPC desde el 1 de enero de 2024, es decir, que la subida salarial se aplique con carácter retroactivo desde la fecha en que el convenio caducó;

la mejora de la regulación de bajas médicas, garantizando condiciones más justas para los trabajadores, para lo que consideran importante que se cambie la literatura del punto del convenio que recoge las bajas temporales;

la regulación equitativa para el personal fijo discontinuo, asegurando estabilidad laboral, dado que consideran que se abusa de esta figura, lo que perjudica al trabajador, a sus condiciones laborales y sus descansos, entre otras cuestiones;

y la eliminación definitiva de la brecha salarial para lograr igualdad en las condiciones de todos los empleados, en concreto porque hay empleados que cobran el plus de toxicidad y otros (los que entraron a partir de 2014) que no lo hacen, y eso supone en torno a 180 euros de diferencia en el sueldo mensual.

Otro punto que los sindicatos han dejado claro durante estos días ha sido el intento de la patronal de empeorar los salarios al personal de nuevo ingreso, lo que supondría una merma en las condiciones laborales del sector auxiliar del metal.