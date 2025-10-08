Muere un legionario de 23 años durante una ruta senderista en Ubrique

Un legionario de 23 años, natural de Chiclana de la Frontera y destinado en el Tercio de Ronda (Málaga), ha fallecido durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz, en una zona próxima al municipio de Ubrique.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el joven había salido a realizar una excursión por la montaña en la tarde del lunes 6 de octubre, pero no regresó a su domicilio ni se presentó a su puesto al día siguiente, lo que motivó la denuncia de su desaparición y la activación de un amplio dispositivo de búsqueda.

El operativo, coordinado por la Guardia Civil, contó con la participación del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), con base en Ubrique, y de un helicóptero desplazado desde Granada para facilitar las labores de rastreo.

Finalmente, el cuerpo del joven fue localizado en la zona conocida como Pico de la Silla, uno de los enclaves más abruptos y de difícil acceso del parque natural. El cadáver fue evacuado para la práctica de la autopsia, que determinará las causas exactas del fallecimiento.

Aunque no se descartan otras hipótesis, las primeras investigaciones apuntan a que podría tratarse de un accidente fortuito ocurrido durante la caminata.