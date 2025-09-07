Muere un joven de 27 años ahogado en la playa artificial de Arcos de la Frontera

Un hombre de 27 años ha fallecido este domingo tras ahogarse en la playa artificial de Arcos de la Frontera, conocida popularmente como la playita, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. El aviso se recibió sobre las 12:10, cuando varios testigos alertaron de que el joven, que se bañaba en la zona próxima al Club Náutico y a la avenida Príncipe de España, había desaparecido bajo el agua sin lograr salir a la superficie.

De inmediato, la sala coordinadora activó un dispositivo de rescate con la Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, que desplazó también un helicóptero medicalizado. El joven fue rescatado del agua y se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.

La Guardia Civil confirmó el fallecimiento poco después. Según las primeras informaciones, el joven no sabía nadar, lo que habría dificultado su supervivencia.

Cierre de la instalación tras el suceso

Tras el trágico suceso, el Ayuntamiento de Arcos decidió cerrar al público la playa artificial del Santiscal a partir de las 14:00 horas “hasta nuevo aviso”, según comunicó a través de sus redes sociales oficiales.

La playa de Arcos, ubicada en el embalse de la localidad, se inauguró hace una década como un espacio de ocio para vecinos y visitantes, con una zona acotada al baño que cuenta con servicios de socorrismo en temporada estival.

Segunda muerte en una década

La tragedia de este domingo supone la segunda muerte registrada en la playita de Arcos desde su apertura. El anterior fallecimiento tuvo lugar el 26 de julio de 2024, cuando un hombre de 62 años, natural de Sevilla, perdió la vida tras desaparecer en el agua mientras pasaba la jornada con su familia. Su cuerpo fue hallado al día siguiente por agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

En ambos casos, los sucesos han generado gran conmoción en la localidad, que considera la playa artificial un enclave emblemático para el ocio familiar y el turismo de interior en la Sierra de Cádiz.