Muere un hombre en la playa de la Fontanilla de Conil

Un hombre, cuya edad no ha trascendido, ha fallecido este martes en la playa de la Fontanilla, en Conil de la Frontera, tras ser hallado flotando boca abajo en una zona de escasa profundidad. Fueron otros bañistas quienes dieron la voz de alarma al encontrar el cuerpo, según informó el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El aviso se recibió en torno a las 13:15, momento en que varios testigos alertaron de la presencia del hombre en el agua. A pesar de que fue rescatado de inmediato y se le practicaron maniobras de reanimación, no se pudo hacer nada por salvarle la vida.

Por ahora, se desconocen las causas exactas del fallecimiento. Protección Civil indicó que, al tratarse de un área de poca profundidad, no está confirmado si se trató de un ahogamiento o de un problema de salud previo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y servicios sanitarios. Cabe destacar que, en el momento del suceso, las playas de Conil ondeaban bandera amarilla. Sin embargo, poco después, sobre las 14:30, Protección Civil decretó bandera roja en todo el litoral debido a la presencia de fuertes corrientes de resaca.