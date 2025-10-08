La Mesa Provincial de Diálogo Social ejecutará sus primeras acciones en 2026, con los presupuestos de la Diputación de Cádiz

Con la expresión de la “voluntad continua y clara del Gobierno Provincial” de mantener el “diálogo constante con todos los agentes económicos y sociales para conseguir el desarrollo que necesita la provincia”, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha resumido el encuentro celebrado en el Palacio Provincial de la Mesa Provincial de Diálogo Social. Una cita a la que han asistido el vicepresidente cuarto y responsable de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, Germán Beardo, las secretarias generales de CCOO y UGT en la provincia, Inmaculada Ortega y Paula Fernández, y el presidente de la Confederación de Empresas de Cádiz, José Andrés Santos, junto a otros miembros de las organizaciones sindicales y personal técnico de la Diputación.

La reunión se ha centrado en avanzar en la redacción del Reglamento de Funcionamiento de este instrumento de participación y, especialmente, en definir acciones concretas de trabajo en el marco de una estrategia común para incentivar el desarrollo económico y social de la provincia. Entre las propuestas que se han planteado durante el encuentro, se encuentra la elaboración de un estudio sobre la población residencial itinerante y su incidencia sobre el territorio, de modo que se puedan extraer datos sobre las personas que visitan las ciudades gaditanas cada día y el impacto en la economía, el empleo y la sostenibilidad que generan en los municipios.

Además se ha abordado la necesidad de realizar un análisis del mercado de trabajo en la provincia y detectar cuáles son las ocupaciones con más dificultades para ser cubiertas o para las que no existen demandantes de empleo. Este problema, según han expuesto los representantes socioeconómicos en la Mesa, se está produciendo en sectores como la construcción, profesiones tecnológicas y, en general, las que requieren alta cualificación, pero también en “los oficios de toda la vida”.

En el apartado formativo, se ha tratado la organización de una jornada de debate sobre la situación socioeconómica de los sectores estratégicos de la provincia y analizar tendencias, desafíos y oportunidades que permitan establecer soluciones para un desarrollo sostenible y equitativo, así como una jornada destinada a equipos de mediación laboral para revitalizar técnicas que favorezcan un clima de “paz social” en la provincia.

Todas estas acciones se incluirán, según el compromiso expresado durante la reunión, en los presupuestos provinciales del año 2026.

Para la presidenta de la Diputación, “es esencial que todos los agentes socioeconómicos mantengamos un contacto directo continuo. Tenemos mucho que analizar, gestionar, ver, y poner soluciones a esos problemas que existen en la provincia”.

La intención de la Mesa Provincial de Diálogo Social, tal y como ha quedado claro en el encuentro, es “poner en común la necesidades de los sectores estratégicos de la provincia, de manera coordinada entre los agentes socioeconómicos y la Diputación” con la idea de que “todo el mundo cuente”, ha asegurado Germán Beardo. En la Diputación de Cádiz, “todas las actuaciones que rigen las políticas provinciales son de manera cogobernada y coparticipada”. En el caso de la Mesa Provincial de Diálogo Social, servirá de instrumento de gobernanza para las políticas de planificación estratégica que se impulsan desde el Área responsabilidad de Beardo, ha explicado el diputado.

Valoraciones

En las declaraciones posteriores a los medios, las representantes sindicales y el presidente de la CEC han agradecido el “impulso” que la Diputación da a esta mesa de participación, “un mecanismo fundamental para que esta provincia pueda seguir avanzando en el desarrollo económico y la implementación de nuevas oportunidades para la población desempleada”, en palabras de Inmaculada Ortega, de CCOO.

“Tenemos una provincia con muchos retos, donde hay desempleo, precariedad y a donde tenemos que traer industrialización. Y la única manera de hacerlo es con el compromiso que acabamos de adquirir y dando más oportunidades a la provincia para poder crecer y poder transformar la sociedad”, ha valorado Paula Fernández, de UGT.

En la misma línea, José Andrés Santos ha resaltado el “consenso de todas las partes” en los puntos tratados durante la reunión. “Creo que es bueno que la ciudadanía sepa que estamos trabajando juntos para el mejor futuro de la provincia, para la gente joven, la gente desempleada y las empresas que quieran crecer”.

La Mesa Provincial de Diálogo Social se constituyó en diciembre de 2024, impulsada por la Diputación a través del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico.