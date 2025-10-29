La Junta reserva 10 millones de euros para el arranque del nuevo hospital de Cádiz

Sanidad, sanidad y más sanidad. Se sabía que la presentación la tarde de este martes de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 y de sus inversiones en la provincia de Cádiz iban a girar obligatoriamente sobre esta rama sanitaria, primero por los errores conocidos en el cribado del cáncer de mama, segundo porque sigue siendo el gran talón de Aquiles de la gestión de Juanma Moreno en la comunidad andaluza pero también porque el nuevo consejero del ramo es gaditano (Antonio Sanz) y, encima de todo ello, porque el reciente desbloqueo del proyecto para la construcción del nuevo hospital de Cádiz invitaba a pensar que esta iniciativa debería venir reflejada de una u otra manera en estas previsiones económicas de la Administración andaluza para el nuevo año.

Esta última duda quedó resuelta al poco de iniciarse la rueda de prensa de Antonio Sanz en la sede del Gobierno andaluz en Cádiz: 10 millones de euros ha decidido reservar la Junta para el arranque de esta actuación. Este dinero iría destinado inicialmente a la licitación del proyecto, aunque el propio Sanz precisó que "ojalá" dé tiempo a realizar esta inversión a lo largo de 2026, porque ello supondría que todos los trámites previos se cumplirían en los plazos previstos.

De momento, el primer paso tendría que ser la firma del convenio con el Consorcio de la Zona Franca, un trámite indispensable al que Sanz no puso fecha pero que, explicó, no ha encontrado escollo alguno en las últimas semanas. Si el proceso se ha ralentizado algo, vino a decir, es únicamente por el cambio que ha habido al frente de la Consejería. En cualquier caso, el flamante consejero de Sanidad dijo que estos Presupuestos de la Junta "consolidan y ratifican el arranque imparable del nuevo hospital", un proyecto que calificó de "ilusionante" porque conllevará la construcción "de una obra espectacular y con una de las inversiones económicas más altas que se hayan hecho jamás".

La presentación de estos Presupuestos incluyó otra novedad importante como es la licitación de la obra para la culminación de la autovía de El Puerto a Rota (A-491). Esta licitación, que se concretará en un corto plazo de tiempo, prevé una partida para 2026 de 3,4 millones, con objeto de que las obras puedan iniciarse en el horizonte de 2027. Esta infraestructura era una de las asignaturas pendientes de la Junta en la provincia de Cádiz y conllevará la construcción de seis kilómetros de autovía hasta el primer acceso a Rota por la A-491, con un montante total que tendrá la obra de unos 45 millones de euros. Sobre la otra gran obra pendiente, el arreglo de la carretera Arcos-Bornos (A-384), prácticamente no hay avances, porque en el próximo año lo único que se prevé es seguir avanzando en los estudios previos a la licitación del proyecto.

En cifras absolutas, Antonio Sanz dijo que las inversiones en la provincia de Cádiz se verán incrementadas en un 17,3% con respecto a los Presupuestos andaluces aprobados hace ahora un año. En concreto, estas partidas pasarán de 455 millones de euros a 534, es decir, 79 millones más.

Otras actuaciones importantes incluidas en las previsiones económicas de la Junta para 2026 serían, por ejemplo, los 6,4 millones reservados para que siga avanzando la Ciudad de la Justicia de Algeciras, 2,1 millones para los trámites previos al inicio de la construcción de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, 17,6 millones para un plan especial de adecuación del firme en las carreteras de la provincia que son de titularidad autonómica, 13 millones para seguir pagando la obra del tranvía en la Bahía, 20 millones para el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz o tres millones para el nuevo matadero povincial que se ubicará en Alcalá de los Gazules.

En clave política Sanz valoró que Andalucía sea una de las pocas comunidades autónomas de España que puedan presentar sus presupuestos "con la estabilidad que ello supone y la seguridad que se le da a los inversores", dijo. También destacó que estos presupuestos, los últimos de esta legislatura, sean los más altos de la historia en toda Andalucía, indicó que dos de cada tres euros que se invertirán irán destinados a gasto social y valoró en especial que un tercio de estos Presupuestos vaya a sanidad, una cartera que reserva 41 millones para invertir en la provincia de Cádiz.