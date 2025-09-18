La Junta invierte 6,5 millones de euros en la renovación de las vías pecuarias de la provincia de Cádiz

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo, ha informado este jueves sobre inversiones en vías pecuarias en la provincia de Cádiz junto al delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido. Se trata de trabajos realizados y en curso, aglutinados en tres proyectos de modernización y revalorización de estas infraestructuras verdes, que suman un importe total de 6.536.385 euros.

La titular del Gobierno andaluz en Cádiz ha detallado que "estamos desarrollando estas actuaciones en la provincia con un montante importante. Estos trabajos se realizan a través de la empresa pública Tragsa y con el apoyo de la Junta y fondos europeos". En su intervención se ha referido a tres encargos: "la fase III, con una inversión de 3,82 millones de euros, ya finalizada; la fase IV, con una inversión de 1,25 millones, que alcanza ya el 81% de ejecución, y la última fase de este periodo, la fase V, con una inversión de 1,46 millones de euros, que se encuentra ejecutada al 47% a fecha del 31 de agosto".

Mercedes Colombo ha subrayado que "la apuesta clara y sostenida, el compromiso firme del Gobierno andaluz por el medio rural de la provincia de Cádiz. Es un esfuerzo destinado a modernizar y recuperar nuestras vías pecuarias, un patrimonio histórico y natural que se convierte en una herramienta de desarrollo para nuestros pueblos".

Asimismo, la delegada del Gobierno ha explicado que "las vías pecuarias son mucho más que caminos. Son auténticas infraestructuras verdes, imprescindibles para la conectividad territorial de Andalucía. Son corredores naturales que vertebran el territorio, que enlazan municipios y permiten que agricultores, ganaderos y vecinos tengan más oportunidades y mejores accesos". Ha añadido que "con ellas contribuimos a afianzar la población al territorio. Sirven para dar vida a los pueblos, garantizar comunicaciones dignas, facilitar la actividad económica y mejorar la calidad de vida en el medio rural".

Al hablar de esta revalorización de las vías pecuarias impulsada por la Junta, Colombo se ha referido a "actuaciones muy concretas, que contemplan el acondicionamiento de firmes, tratamientos selvícolas, mejoras paisajísticas y trabajos de recuperación ambiental", añadiendo que "todo ello tiene un impacto directo en la accesibilidad, en la seguridad y en la cohesión de nuestro territorio".

Seguidamente, la delegada del Gobierno ha destacado la colaboración con los ayuntamientos para atender las necesidades de sus vecinos y vecinas y garantizar los beneficios reales para cada comarca. A esto ha añadido que "estas actuaciones son parte de una estrategia global de desarrollo rural. Desde la Junta de Andalucía entendemos que el futuro de nuestra tierra pasa por cuidar de nuestros pueblos, por reforzar sus infraestructuras y por dar oportunidades a las familias que viven en ellos. Recuperar nuestras vías pecuarias significa recuperar un patrimonio natural, apoyar al sector agrario y ganadero, generar espacios de ocio y turismo de naturaleza, y al mismo tiempo cuidar del medio ambiente y fomentar la movilidad sostenible".

Para concluir su intervención, Colombo ha incidido en que "este esfuerzo demuestra con hechos que el Gobierno andaluz apuesta por un modelo de desarrollo equilibrado, que atiende a las ciudades pero que no se olvida de sus pueblos. Un modelo que busca consolidar la población al territorio, fortalecer la economía rural y garantizar un futuro sostenible para Andalucía".

Una apuesta de futuro

Por su parte, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha reforzado este mensaje con un horizonte de futuro, precisando que "nuestra apuesta no se detiene aquí. Ya está en marcha la redacción de una nueva fase VI, que permitirá ampliar las actuaciones en más vías pecuarias de la provincia en diferentes municipios".

Óscar Curtido ha indicado que "la red andaluza de vías pecuarias incluye 5.156 caminos que suman 32.684 kilómetros. Se trata de un patrimonio único que durante décadas sufrió abandono y falta de mantenimiento. Y el Gobierno andaluz ha hecho un esfuerzo importante en planificación e inversión para revertir esa situación".

Por último, el delegado territorial de esta Consejería ha precisado que "las vías pecuarias son puentes entre tradición y futuro. Recuperarlas significa luchar contra la despoblación y abrir nuevas oportunidades para el turismo de naturaleza y la movilidad sostenible en la provincia de Cádiz".