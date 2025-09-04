En julio llegaron a Cádiz más turistas en avión a pesar de la marcha de Ryanair del aeropuerto de Jerez

El duro varapalo que supuso para el aeropuerto de Jerez la noticia de que Ryanair abandonaba sus operaciones en suelo gaditano se han difuminando a lo largo de este 2025. No porque la compañía irlandesa se haya echado atrás en sus pretensiones, que lejos de hacer eso ha confirmado este miércoles su espantada de Jerez, sino porque las alternativas que suponen las nuevas operadoras que se han estrenado esta primavera han comenzado a dar sus frutos.

Las cifras han caído en este 2025, aunque no estrepitosamente. De hecho, en el mes de julio han llegado por avión más turistas que en los años anteriores, con 52.267 llegadas registradas por Aena que superan en 275 personas las que se apearon en La Parra en julio de 2024 y en más de 1.000 si nos fijamos en el año anterior. Es el primer mes en el que ocurre en este 2025, en el que el acumulado durante los primeros siete meses del año ha dejado 24.785 llegadas menos.

Según los datos de Aena, los meses de marzo y abril fueron un duro golpe para la infraestructura de La Parra, que sin embargo comenzó a remontar en mayo y junio, para terminar de dar el sorpasso a los datos interanuales en julio. Hay que recordar que las rutas que se han estrenado con varias operadoras nuevas comenzaron durante la primavera, sobre todo con la británica Jet2 que inició su actividad en el mes de mayo.

El aeropuerto jerezano recibió a 246.560 visitantes en los siete primeros meses del año, menos que los 271.345 que acogió en 2024. Sin embargo, esa reducción de llegadas no se ha visto reflejada de igual modo en el sector turístico, donde las pernoctaciones en los hoteles gaditanos han superado los datos registrados en 2023 y se han quedado cerca de 2024. Según los datos del INE, en los siete primeros meses del año las pernoctaciones alcanzaron las 1.661.372 en la provincia gaditana, a solo 7.000 del año anterior y superando en casi 12.000 las de 2023.

Esta lectura de que la espantada de Ryanair supone una oportunidad más que un golpe al sector turístico gaditano lleva al Patronato de Turismo a plantear la posibilidad de forjar una estrategia en cuanto al perfil del visitante y a los mercados a los que les interesa llegar. De este modo, si la oferta que suponía la aerolínea irlandesa no se ajustaba a esta proyección del turista tipo, las nuevas operadoras, destinos y mercados sí pueden aportar una mejora del turismo en el apartado cualitativo, con mayor poder adquisitivo y, por tanto, de consumo.

A esto hacía referencia este jueves la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, cuando anunciaba que seguirán trabajando para encontrar nuevas rutas con un "turismo que tiene que ser en todo momento sostenible, tanto medioambiental como social y económicamente y ahí entra esa remodelación de las conexiones en los vuelos con el aeropuerto".

Martínez ha lamentado la decisión de Ryanair porque el hueco que deja es algo que "no nos podemos permitir porque es un sector estratégico, uno de cada tres euros que entra en la provincia es a través del sector turístico". Sin embargo ha confirmado que el trabajo realizado por el Patronato ha ayudado a paliar la situación "aunque no de modo suficiente".

El consejero de Turismo, Arturo Bernal, también ha puesto el foco en las rutas alternativas logradas en este año para compensar la salida de Ryanair. De este modo se ha referido a "la incorporación de vuelos de Jet2 a Leeds, Birmingham y Manchester, de la compañía Eurowings a Düsseldorf, de Volotea a Asturias o de TUI a Varsovia, así como también se ha generado un incremento de frecuencias de la compañía Vueling a Barcelona y Palma de Mallorca y de Binter a Tenerife y Gran Canaria".

Además de estas nuevas rutas, el consejero subraya la confirmación de que "Jet2 prevé duplicar su oferta de asientos a Jerez de cara al año 2026. Entendemos que con estas medidas vamos a recuperar la conectividad del aeropuerto de Jerez", ha añadido, para concluir que "la oferta total de asientos en el aeropuerto de Jerez para 2025 va a superar el millón y medio de asientos y esto es muy importante de remarcar, con más de 9.800 operaciones desde 10 destinos nacionales y 15 destinos internacionales".

Esta visión constrata con la aportada por el Cluster Destino Jerez, cuyo presidente cifró ya el miércoles en 80 millones de euros las pérdidas que suponían para el turismo gaditano la confirmación de la pérdida de Ryanair como referencia en el aeropuerto. Su presidente, Antonio Mariscal, ponía en su balance a la provincia "en caída libre" y en una situación desesperada y consideró que "no es posible" encontrar alternativas que ocupen el hueco dejado por Ryanair.