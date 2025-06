Jóvenes procedentes del sistema de protección de menores se formarán en el sector aeronáutico en Cádiz

Siete jóvenes asistidos por la Asociación de Familias Solidarias para el Desarrollo (Afasode), con sede en Chiclana, se formarán en ‘Procesos finales, logística y conformado de aleaciones de aluminio’ en la empresa FID Aeronáutica, establecida en El Puerto de Santa María. En julio se seleccionará el alumnado entre diferentes candidatos y, en septiembre, comenzará su aprendizaje en unos oficios demandados por la industria aeronáutica. La Diputación de Cádiz, con una subvención de 25.780 euros –incluida en una modificación presupuestaria aprobada por el Pleno- aporta la cobertura económica que requiere esta iniciativa.

Mohamed Amine (26 años), David Taltabull (18) y Yassine Rettaa (22) comparten vida en una vivienda sita en Chiclana. Los tres proceden de centros adscritos al sistema de protección de menores y son aspirantes al curso que se impartirá, desde septiembre, en FID Aeronáutica. Llegaron al seno de Afasode tras cumplir la mayoría de edad, para convivir en un hogar de tránsito mientras adquieren las competencias necesarias -mediante formación o experiencia laboral- que les permitan emanciparse y labrarse un porvenir.

David procede de una familia “un poco desestructurada”, según explica, “porque ni mi padre ni mi madre estuvieron en mi infancia” y pudo salir adelante gracias a sus abuelos; cuando fallecieron encontró en Afasode un asidero para crecer, madurar y formarse. “La verdad es que llegar aquí me ha abierto muchas puertas, cursar estudios y ganar estabilidad”. Vislumbra el nuevo curso como una gran oportunidad que encara con confianza “porque creo que voy a dar la talla”. El camino de sus compañeros Mohamed y Yassine, ambos de Marruecos -concretamente de Uchda y de Nador-, describe un tránsito similar: los dos llegaron en patera, han sufrido una vida muy dura, han vivido en centros de menores y se aferran a oportunidades como la de esta inminente y prometedora formación por su propio bien y para ayudar, desde la distancia, a sus familias.

Juan Molina, responsable de Afasode, sabe con precisión la cifra de jóvenes asistidos desde el origen de una labor social que data del año 2018. “El 95% de los 114 chicos y chicas a los que hemos acompañado han logrado su inserción laboral y estabilidad”. La entidad, arraigada en la provincia de Cádiz, también tiene delegaciones en Almería, Granada, Jaén y Sevilla. “Tienen ganas, actitud, motivación. Vienen para buscarse un futuro, no para distraerse. Se han jugado la vida y no precisamente para robar -razona Molina para combatir bulos y estigmas- y suelen esforzarse para conseguir un gran rendimiento”. El representante de Familias Solidarias explica que, entre los migrantes atendidos, emergen historias duras, “de tránsitos muy complicados que a veces duran años porque son desplazados a terceros países. Encontramos vivencias de pobreza, violencia y persecución. Y son jóvenes que se ven obligados a separarse de su cultura, de su gente, de sus olores y comidas y que aún estando conectados con sus familias no pueden evitar un sentimiento de pérdida”.

Zhor Ouamri (24) también procede de Marruecos y también recaló en patera. Personifica la integración. Llegó a España con 17 años, permaneció en un centro de menores y en un piso de acogida; logró regularizar su situación administrativa, superó sus estudios de Secundaria y un grado medio de auxiliar de Enfermería; ha tenido experiencia laboral y ahora ejerce de integradora en la misma asociación -

Afasode- que la amparó. Entre sus planes de futuro contempla la posibilidad de emprender un ciclo formativo de instalación de sistemas aeronáuticos.

Afasode mantiene una red de familias de acogida y de adopción, además de la asistencia a jóvenes que -tras cumplir la mayoría de edad- quedan fuera de la tutela administrativa pero necesitan un acompañamiento para encauzar su vida. La asociación lleva años atendiendo a estos nuevos adultos y para ellos creó el programa ‘Emprendiendo el vuelo’; un enunciado que ahora cobra más sentido con el curso de formación aeronáutica que financia la Diputación de Cádiz a través de su Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico.

El 22 de septiembre comienza el curso

FID Aeronáutica es un hervidero de actividad. En sus instalaciones confluyen alumnos inscritos por iniciativa propia junto a personal de empresas del sector –como por ejemplo Helicopter- que requieren una formación especializada y a medida. Su gerente, Fernando Castro, explica que una de las claves de su negocio consiste en estar alerta ante las necesidades que demandará la industria aeronáutica y, de hecho, afirma que “conocemos las demandas de los centros productivos de Cádiz y de Sevilla de los próximos cinco años”. En 25 años de andadura como centro formativo, “será la primera vez que atendamos a un colectivo como el de Afasode”.

En primera instancia, “seleccionaremos al alumnado conforme a su motivación y capacidad de aprendizaje”, indica Fernando Castro. Y, los elegidos, comenzarán esta nueva etapa formativa el 22 de septiembre. El gerente de FID Aeronáutica explica que el aprendizaje “tendrá un calado tecnológico. Van a empezar desde la base pero luego podrán escalar hasta donde quieran”.

Fernando Castro confía en lograr la plena inserción laboral de todo el alumnado porque, de hecho, la demanda existe. Y en un próximo futuro, si las circunstancias son propicias, pueden fortalecer sus competencias. En FID imparten cursos de fabricación de estructuras y sistemas; montaje aeronáutico; conformado de acero y aluminio; reparación y fabricación de materiales compuestos; calidad aeronáutica; control numérico y diseño gráfico aeronáutico, en un contexto variable en el que hay que estar alerta ante nuevas tendencias y necesidades productivas de esta industria.

La formación no termina en los conceptos y destrezas asimiladas. Tras el curso se afrontará una etapa de evaluación en la que se afina el currículum de cada alumno, se ensayan entrevistas de trabajo y se les prepara para el mercado laboral. Al fin y al cabo “se trata de una formación orientada al empleo”.