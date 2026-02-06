Las intervenciones de bomberos por la borrasca Leonardo en Cádiz superan ya las 600

La borrasca Leonardo que azota fuertemente estos días toda la provincia de Cádiz ha provocado que los efectivos del Consorcio de Bomberos hayan intervenido, con unos 200 bomberos y 100 vehículos, hasta en 620 ocasiones en solo dos días por incidencias relacionadas con el temporal, afortunadamente sin daños personales de relevancia.

Los bomberos no bajan la guardia ya que se continúa trabajando en las consecuencias de la borrasca, achicando agua, limpiando calles y rescatando a personas y animales en zonas inundadas y aisladas; además de muy pendientes de la crecida de los cauces de agua en ríos, arroyos y embalses y de la previsión de nuevas precipitaciones para los próximos días.

La jornada del miércoles 4 de febrero se cerró con unas 320 actuaciones en menos de 12 horas, que continuaron durante la noche y todo el día y la noche del jueves hasta llegar a las 620, y con previsión de seguir aumentando. De ellas, 85 se realizaron en la zona de la Bahía de Cádiz, concentradas la mayoría entre la capital y Chiclana de la Frontera; otras 281 en la zona de Campo de Gibraltar, donde la mitad de ellas se han resuelto en Algeciras, seguida de la Línea de la Concepción y zonas más rurales como San Martín del Tesorillo; y las 254 restantes se han ejecutado en las zonas de Campiña y Sierra, el territorio más castigado por las lluvias, prácticamente en la totalidad de los municipios, especialmente en Grazalema, Ubrique, Jerez, Jimena y Arcos de la Frontera.

Entre los trabajos realizados por parte de los bomberos del Consorcio, destacan el rescate con vida de una persona sepultada bajo los escombros de una vivienda en Ubrique, después de que una enorme roca se desprendiera de la montaña derrumbando la casa y cayendo después sobre varios vehículos. También en Ubrique se han desbrozado y talado cinco árboles de grandes dimensiones junto al río que atraviesa la localidad por riesgo de caída, lo que hubiese supuesto importantes daños e inundaciones en el pueblo.

En Zahara de la Sierra un árbol se desplomó sobre un depósito de gas de una panadería provocando una explosión, con el consecuente riesgo de inflamación, afortunadamente sin lamentar daños personales.

Muchas zonas rurales de Jerez de la Frontera han debido ser desalojadas debido a las inundaciones por la crecida del Río Guadalete, y se han realizado numerosos rescates de personas y animales. También en la calle Las Naranjas se produjo el derrumbe de una vivienda abandonada donde se rescató a dos personas en buen estado y la unidad canina del Grupo de Localización y Rescate del CBPC intervino para la búsqueda de posibles personas sepultadas bajo los escombros, con resultado negativo.

En Arcos de la Frontera se han inundado varios puntos y se han realizado rescates de personas y perros; y en Grazalema las tareas se han concentrado en el achique de calles y viviendas con las autobombas, y la colaboración en los desalojos.

En Algeciras se han llevado a cabo multitud de actuaciones también, destacando el desatoro de azoteas inundadas, la tala y retirada de árboles caídos de hasta 20 metros de altura y troncos de unos 2 metros de diámetro, además del desplazamiento de efectivos para labores de limpieza y rastreo en San Martín del Tesorillo.

Muchas de las incidencias por el temporal se han debido también a la retirada de elementos caídos o con riesgo de caída a causa del viento y las fuertes lluvias, como árboles, ramas, chapas, techados, postes, cornisas, rótulos antenas, placas solares, …); además de numerosos achiques de agua y limpiezas en la vía pública.

El presidente del CBPC, José Ortiz, ha estado desplazado por distintos puntos de la provincia acompañando a los efectivos, para interesarse por la situación y visiblemente preocupado. “Una situación sin precedentes”, comentaba Ortiz, que ha destacado la buena y constante coordinación entre las diferentes administraciones, servicios de emergencias y cuerpos de seguridad y ha agradecido la colaboración ciudadana y el respeto por las indicaciones preventivas trasladadas por autoridades competentes y profesionales, “que ha sido clave para evitar pérdidas humanas en la provincia”.

Asimismo, el presidente hace hincapié en la fantástica labor realizada por los bomberos del Consorcio, “que han trabajado a destajo, con máxima implicación, y han demostrado que están más que preparados para afrontar situaciones extremas como esta con máxima rapidez y efectividad”.