El incendio forestal de Tarifa es intencionado según la Junta de Andalucía

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que se tiene "sospechas fundadas" de que el incendio de Tarifa, que obligó el lunes al desalojo de más de 1.500 personas, "ha podido ser intencionado" según recoge Europa Press.

Es por eso que ha se ha decidido activar e incrementar a todos los operativos de vigilancia, reforzando los efectivos por parte de los cuerpos de seguridad y también la vigilancia y la investigación en relación con los incendios, como ha apuntado el consejero en declaraciones a los medios.

"Estamos hablando de una circunstancia lamentable", ha dicho Antonio Sanz, quien ha advertido de que "por negligencia o por irresponsabilidad muchas veces puede provocar una situación de incendio".

En este caso, según ha reiterado, se debe a "mala intención, mala fe e intentos de hacer daño", por lo que las personas que han podido provocar este incendio "han podido provocar no solo una catástrofe natural, sino también una situación de daño a las personas incalculable".

"La situación de peligro que se vivió ayer, ahora que tenemos sospechas fundadas de que haya podido ser intencionado, agrava muchísimo las circunstancias de este incendio", ha continuado el consejero.

Así, ha pedido que "todo el peso de la ley recaiga sobre este tipo de personas" que "están dispuestas a hacer daño a la naturaleza y a las personas, daño a la vida cotidiana de unas provincias que viven del turismo y cuya economía y empleo depende de las personas que estén dispuestas a hacer este daño".

"Merecen la reprobación y el rechazo absoluto por parte de la población, pero también debe recaer sobre ellos el peso a la ley", ha sostenido Sanz, quien ha mostrado su confianza en dar con los reponsables de este incendio, que se originó "en una zona escondida de una roca", pero del que tienen "datos y evidencias" para que se hable de que haya sido provocado.

Sobre el dispositivo de vigilancia, ha detallado que se usarán drones para volar los perímetros de la zona costera y se reforzarán medios del Infoca para, desde el punto de vista de vigilancia, detectar "en cualquier momento cualquier circunstancia extraña".

Además, ha pedido la colaboración ciudadana para que si detecta cualquier actitud sospechosa, "alguien que salga corriendo, alguien que de manera extraña se encuentra en zonas del incendio", llame al 112 y así se puedan activar los servicios de emergencia y de seguridad.

Más 300 hectáreas afectadas

En declaraciones a EFE, Sanz también ha avanzado la magnitud del incendio. Según las primeras estimaciones, las llamas podrían haber afectado a unas 300 hectáreas de zona forestal en el Parque Natural del Estrecho.