La huelga del metal de la provincia de Cádiz se mantiene a la espera de la respuesta a una propuesta del Sercla

Cádiz/Sindicatos y patronal no lograron ayer lunes un acuerdo en el servicio de mediación del Sercla durante las más de 12 horas en las que mantuvieron abierta la negociación para renovar el convenio del metal de la provincia de Cádiz. La huelga convocada por los UGT y CCOO para este miércoles 18 y el jueves 19 sigue, por tanto, adelante, con la amenaza de convertirse en indefinida a partir del 23 de junio, solo a expensas de la respuesta de la Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz (Femca) a una última propuesta de los mediadores.

Poco antes de las cuatro de la tarde, sindicatos y patronal se concedieron un receso para el almuerzo, con la previsión de retomar el encuentro posteriormente. Desde la representación de los trabajadores explicaban que no había "ningún tipo de avance", a pesar de que todos los temas estaban sobre la mesa y se habían analizado y de que había sido una larga mañana de negocaciones, de casi 6 horas. "No hay esperanza a esta hora de suspender la huelga. De momento, hay que ir preparando las movilizaciones de los días 18 y 19", apuntaban fuentes sindicales, que critican la actitud de la patronal al considerar que "no está siendo leal".

Eran casi la una de la madrugada cuando sindicatos y patronal terminaron las negociaciones sin alcanzar ningún tipo de acuerdo. "La patronal sigue divagando y no podíamos continuar", señalaban fuentes sindicales, que se volvieron a quejar de la postura de la patronal. La convocatoria de huelga seguía vigente a la espera de una contestación a una propuesta de los mediadores, que Femca decidirá con sus representados. Esa respuesta será hoy, aunque desde la representación sindical dudan de que así sea.

¿Cómo llegaban al Sercla?

Esas palabras contrastaban con la clara voluntad de negociar que habían mostrado sindicatos y patronal en las jornadas previas a este encuentro de mediación. "Echemos las horas que echemos", ha comentado el secretario general de FICA UGT en la provincia, Antonio Montoro, a primera hora de la mañana, tras mantener una asamblea de trabajadores en Dragados Off-Shore, en la que al igual que en los centros de trabajo de Navantia explicaron los detalles de la situación. La intención del sindicato era llegar a un entendimiento en este nuevo encuentro con Femca "con la idea de llegar a un acuerdo para este convenio". "Tenemos que salir de este Sercla con un acuerdo para los trabajadores, que se merecen tener un buen convenio para los próximos años", exponía.

También estaban predispuestos a un diálogo prolongado en esta reunión con este servicio de la Junta de Andalucía el secretario general de CCOO Industria, Pedro Lloret, que desde el principio ha resaltado que la intención del sindicato no era llegar a la huelga La convocatoria de movilización respondía a la necesidad que "la patronal entienda" que es el momento de "resolver asuntos pendientes del anterior convenio".

Ya en 2021, cuando la provincia vivió un episodio de huelga indefinida, se puso sobre la mesa la importancia de volver a aplicar el plus de toxicidad a todos los trabajadores, que había desaparecido del convenio en 2013, en un convenio negociado en plena crisis del sector. Eso provocó, ha explicado el sindicato, una "doble escala salarial", con trabajadores que lo cobran y aquellos que entraron en 2014 a los que no se abona, a pesar de tener la misma categoría y desarrollar las mismas funciones. Ahora, no puede quedarse como asunto pendiente, abundaba CCOO. "Hacemos un llamamiento a la patronal para que abandone su postura y podamos avanzar hacia un acuerdo justo para todas las plantillas. También lo hacemos hacia la sociedad para que entienda que los días de huelga no es algo que queramos realizar. Nos obligan las circunstancias", argumentaba.

Desde Femca, su secretario general, José Muñoz, afirmaba a finales de la semana pasada que la patronal afrontaba este Sercla "con la voluntad de alcanzar un entendimiento a través del diálogo y una postura pro activa". Los representantes del tejido empresarial de la provincia lamentaban que se hubiera llegado a esta amenaza de huelga, a pesar de haber alcanzado acuerdo en numerosos asuntos, por lo que cuestionaban que se esgrimieran otros temas alejados de la subida salarial para convocar esta modificación. Además, temían que la provincia ofreciera una imagen de conflictividad, de cara a la captación de inversiones o la confirmación de encargos para la contrucción naval.

Los sindicatos se presentaban en el Sercla bajo la premisa de que había cuatro puntos clave que el nuevo convenio debía recoger para poder confirmar su renovación con la patronal:

la subida salarial vinculada al IPC, una mejor redacción del punto sobre las bajas temporales, la recuperación del plus de tóxico para todos los trabajadores y la regulación del contrato fijo discontinuo.

"CCOO no estará en disposición de firmar el acuerdo", aseguraba Lloret, sin que estos puntos se hubieran cerrado satisfactoriamente. Montoro se posicionaba de la misma manera, y se refería al plus tóxico penoso como el principal escollo principal para un acuerdo.

Por su parte, Femca destacaba el esfuerzo realizado para llevar la mejora salarial por encima del IPC, hasta un 3% para 2024 y un 2,85 para 2025, incluido el abono de atrasos, además de otras cuestiones económicas como la actualización de dietas y el adelanto de pagas extraordinarias.

En la provincia de Cádiz están llamados a la huelga en torno a 26.000 trabajadores, apunta la patronal, que también habla de más de 3.000 empresas. Entre ellas se incluyen las que conforman la industria auxiliar que presta servicios a las compañías tractoras del sector naval y aeroespacial, como Navantia, Dragados Off-Shore y Airbus, ubicadas en la Bahía de Cádiz; y del sector siderúrgico, como Acerinox, en el Campo de Gibraltar. Pero, además, José Muñoz recordaba que forman parte del sector del metal microempresas y pequeñas y medianas empresas de carpintería metálica, de fontanería y climatización o los talleres de coches, a las que también afecta el paro de la actividad.