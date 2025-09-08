Un hombre muere corneado por un toro en las fiestas de Ubrique

Momento de la cogida de la víctima en el Toro del Gayumbo de Ubrique

Un vecino de la localidad gaditana de Ubrique ha fallecido este domingo, 7 de septiembre, tras ser corneado por el toro Mosquetero en las fiestas del municipio, que ha decretado un día de luto oficial.

El suceso tuvo lugar sobre las 18:45 durante la suelta del segundo astado en las fiestas del Toro del Gayumbo, cuando la víctima fue corneada varias veces en la calle San Ignacio.

Según informa el 112, tras la cogida intervinieron efectivos de Guardia Civil, Policía Local y de los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que certificaron la muerte de la víctima en el centro de salud y solicitaron la apertura del protocolo judicial al Instituto Armado.

El Ayuntamiento de Ubrique ha lamentado "profundamente" en sus redes sociales el óbito y ha trasladado su "más sincero pésame y solidaridad a los familiares, amigos y allegados de la persona fallecida".

El gobierno municipal suspendió el espectáculo de fuegos artificiales previsto para la noche del domingo y ordenó que las banderas de los edificios públicos ondeen este lunes a media asta en señal de duelo.

Cartel del evento, con las fotos de Polvoroso y Mosquetero. / M.G.

El Ayuntamiento pidió "comprensión, serenidad y colaboración" a todos los vecinos y visitantes porque considera que "la mejor forma de mostrar apoyo es desde la prudencia y el respeto" y subraya que "Ubrique siempre se ha caracterizado por su unidad en los momentos difíciles y hoy, más que nunca, debemos demostrarlo".

África Taurina SL

La empresa África Taurina SL y la Asociación Peña Toro del Gayumbo de Ubrique, organizadoras de la suelta, emitieron un comunicado en el que lamentan profundamente "el trágico suceso acontecido durante la celebración del festejo popular" y en el que la empresa asegura que "se han adoptado todas las medidas de seguridad y precauciones posibles para el desarrollo del festejo y en el que siempre se ha velado por la seguridad de participantes y espectadores".

"Queremos trasladar nuestro más sentido pésame y toda nuestra solidaridad a los familiares, amigos y allegados de nuestro querido vecino y socio de la Peña, compartiendo sinceramente el dolor de esta irreparable pérdida. Como muestra de respeto, expresamos nuestro compromiso de acompañar el luto y el dolor de todo el municipio, apelando a la serenidad, la prudencia y la unión de todos en estos momentos tan difíciles", indica el comunicado.