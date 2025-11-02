Un guardia civil resulta herido tras ser agredido por un okupa en Chiclana

Un guardia civil ha resultado herido en Chiclana de la Frontera tras recibir el impacto de un objeto contundente durante una actuación en una vivienda ocupada ilegalmente, según ha informado la asociación profesional Jucil.

El agente, destinado en el Puesto Principal de Chiclana, participaba en una intervención relacionada con la ocupación del inmueble cuando fue agredido por uno de los ocupantes, lo que le ocasionó lesiones que han requerido asistencia médica.

Aunque no ha trascendido la gravedad de las heridas, la asociación ha trasladado su deseo de “pronta recuperación” al compañero afectado y ha aprovechado el suceso para alertar de que “episodios como este evidencian la creciente violencia y la falta de respeto hacia los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

“La situación no puede normalizarse”, advierte Jucil en un comunicado, en el que reclama mayor protección jurídica y material para los agentes que afrontan este tipo de actuaciones.

“Los guardias civiles cumplen su deber con lealtad y compromiso, pero necesitan el respaldo de toda la sociedad”, añade el colectivo, que exige medidas concretas para garantizar su seguridad en intervenciones cada vez más conflictivas.