La Guardia Civil detiene a dos personas en Cádiz con 3.500 litros de gasolina para narcolanchas

Agentes de la Guardia Civil de Cádiz han detenido a dos individuos en Chiclana de la Frontera tras interceptar una furgoneta de alquiler que transportaba 3.500 litros de gasolina, presuntamente destinada al avituallamiento de narcolanchas. La intervención se produjo en el marco de un operativo policial enfocado en la logística del narcotráfico, donde se incautaron 140 petacas de combustible. Los arrestados enfrentan cargos por un delito de tenencia de sustancias explosivas.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde de ayer, cuando efectivos de la Benemérita, desplegados en un dispositivo específico contra el suministro a embarcaciones del narcotráfico, identificaron una furgoneta circulando por la A-4 con una actitud que levantó sospechas, sugiriendo el posible transporte de material inflamable.

Para asegurar la detención, se inició un seguimiento controlado del vehículo sospechoso, en el que participaron unidades de Seguridad Ciudadana y el Equipo Roca. La persecución culminó con la interceptación de la furgoneta en la misma vía, a la altura de la salida del Poblado de Doña Blanca.

Una vez detenido el vehículo, los agentes procedieron a la inspección, confirmando que transportaba las 140 petacas de gasolina, sumando un total de 3.500 litros. Tanto el conductor como su acompañante fueron inmediatamente arrestados, imputándoles un delito de tenencia de sustancias explosivas debido a la naturaleza y cantidad del combustible.