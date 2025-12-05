La Guardia Civil cierra otros dos puntos de venta de droga en la Sierra de Cádiz

Un momento del registro de los puntos de venta de droga en Algodonales por parte de la Guardia Civil

La Guardia Civil de Cádiz ha desmantelado dos puntos de venta de drogas en la localidad serrana de Algodonales. En el operativo se han detenido a tres personas tras dos entradas y registros en sus propios domicilios donde almacenaban y manipulaban la droga para luego distribuirla en dosis. Los detenidos, vecinos de la localidad de Algodonales, mantenían los puntos de venta de manera activa durante la noche y el día, en pleno núcleo urbano y con total desprecio a la convivencia vecinal, informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

El cabecilla hacía poco que estaba en libertad, tras haber estado en prisión por tráfico de drogas. En los puntos desarticulados se incautaron 129,45 gramos de cocaína, 9,38 gramos de heroína, ambas sustancias en roca sin cortar, 12 dosis ya preparadas para su venta de la citada mezcla, 1,42 gramos de MDMA y un bote con 56 gramos de cogollos de marihuana.

Las detenciones se produjeron el pasado 4 de diciembre cuando los guardias civiles del Área de Investigación de Villamartin en sus labores operativas y de investigación tuvieron conocimiento de que en el interior de varios inmuebles de Algodonales se establecían posibles puntos de venta de droga.

El público que visitaba la zona fue determinante para encontrar dónde se vendía la droga

La Guardia Civil reconoce, en su nota de prensa, que sospechó de los domicilios por el constante ir y venir de toxicómanos por la inmediaciones. Una situación que también causaba pesar en la comunidad vecinal de este tranquilo pueblo de la Sierra gaditana.

Según cuenta la Guardia Civil, el principal sospechoso se las había ingeniado para utilizar los propios domicilios de los otros dos detenidos para así, intentar desvincularse y no levantar sospechas tras haber salido de prisión hace escasos 3 meses. Una vez conseguida la orden judicial, los agentes procedieron a la entrada y registro de los domicilios sospechosos, deteniendo a las personas que se encontraban en él y encontrando sustancias ilegales.

Además de las drogas mencionadas con anterioridad, se interviene diferente material de corte de las sustancias para preparar el denominado “rebujao”, básculas de precisión, 785 euros en metálico en billetes de diverso valor, numerosos teléfonos móviles y otros efectos que lo implicaban directamente en los hechos investigados.