La ex pareja del cuponero de Ubrique asesinado ingresa en prisión por encubrimiento

La ex pareja de Ambrosio, el cuponero de Ubrique fallecido en septiembre de 2024, ha ingresado en prisión provisional tras pasar ayer a disposición judicial. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ubrique, plaza número 1, ha ordenado su ingreso sin fianza después de que la mujer se negara a declarar ante las pruebas presentadas sobre el caso.

Según fuentes del TSJA, la detenida está siendo investigada como presunta cooperadora necesaria de los delitos cometidos por su hijo: asesinato, allanamiento de morada, contra la integridad moral y robo con violencia e intimidación. Asimismo, se le imputa el delito de encubrimiento por la obtención de un beneficio económico, al haberse ocultado el crimen y colaborado en su ejecución.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 27 de septiembre de 2024 en Tavizna, pedanía de Benaocaz, en una casa familiar de la víctima. Ambrosio, de 61 años, murió tras recibir más de cincuenta puñaladas. La caja fuerte de la vivienda presentaba signos de intento de apertura, aunque la casa no mostraba gran desorden, lo que sugiere que los autores pudieron dirigirse directamente al lugar donde se encontraba el botín.

La entrada no estaba forzada, por lo que los presuntos responsables del crimen podían ser conocidos de la víctima. La Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz ha comandado durante meses una exhaustiva investigación que esta semana culminó con la detención de la expareja de Ambrosio y del hijo de ésta como posibles autores de la muerte.

Ambrosio era una persona muy querida en Ubrique y se retiraba a su casa de Tavizna para estar tranquilo. Había perdido la visión de un ojo cuando era joven y posteriormente se quedó ciego tras una caída. Su familia, preocupada porque no sabían de él y resultaba extraño, encontró trágicamente su cadáver. El principal móvil del crimen, según las acusaciones, habría sido el robo.