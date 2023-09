Un equipo de buceadores e investigadores podría haber encontrado la Atlántida en el golfo de Cádiz

Un equipo de buceadores e investigadores ha informado este jueves de que han localizado en las profundidades del mar del golfo de Cádiz unas grandes estructuras circulares concéntricas que parecen murallas artificiales y que, según dicen, guardan similitudes con las descripciones que hizo Platón de la misteriosa Atlántida.

Los buceadores y los técnicos que han realizado un escaneo de la zona, han informado en rueda de prensa en Chipiona de estos hallazgos, junto con el estadounidense Michael Donnellan, que ha dirigido una serie documental sobre esta investigación llamada 'Atlántica' y que será presentada el próximo 8 de octubre el South International Series Festival que se celebra en Cádiz. La historiadora y arqueóloga Mercedes de Caso Bernal ha indicado que el equipo no iba a revelar la ubicación de estos hallazgos: "Hemos dado la notificación a la administraciones correspondientes y son ellas las responsables de mantenerlas y de protegerlas".

Los buzos Boris Martínez Abad y Antonio Fernández Olivero han explicado que hace diez años, volviendo de una de sus exploraciones bajo el agua, detectaron con el sonar que "unas anomalías" en la zona. "Íbamos con los tanques de oxígeno vacíos, así que marcamos la zona y lo dejamos para otras exploraciones". En las siguientes inmersiones, en una zona sin apenas visibilidad, creyeron detectar formas similares a murallas, construidas con piedras con ángulos rectos, algo que era "bastante especial".

Contactaron con los topógrafos e hidrógafos Sergio Aleu Ruiz y Alejandro Aleu Ruiz que con tecnología realizaron batimetrías de la zona con las que detectaron unas estructuras que salen del fondo, con una altura de cinco metros y algunas de 450 metros de largo. "Les estamos diciendo muros, pero pueden ser formaciones rocosas, naturales, artificiales... no sabemos", explican. Sólo aseguran que no han visto otras iguales en la zona.

El biólogo marino Luis Silva también ha explicado que en las inmersiones les ha sorprendido ver "piedras cuadradas, triangulares, con esas formas tan poco naturales, porque el ángulo recto en la naturaleza no es muy común". La arqueóloga ha indicado que lo que hay son "los primeros datos" de una investigación que debe continuar con numerosas tecnologías, entre otras para comprobar si esos supuestos muros formarían parte de la península o serían una isla independiente, como la que Platón refirió en sus textos sobre una mítica civilización, un paraíso perdido que para muchos estudiosos no es más que una leyenda. "No sabemos lo que hemos hallado, cómo se llama lo que hemos hallado.

Es lo único que podemos decir", ha comentado en la rueda Mercedes de Caso Bernal con "máxima cautela". Michael Donnellan, también arqueólogo, se ha mostrado sin embargo convencido de estar "al borde" de "un acontecimiento monumental". Asegura que, tras siete años de investigaciones, las estructuras localizadas coinciden "perfectamente con los escritos de Platón", en los que mencionó un imperio de hace 11.000 años, que estaría formado "por una seria de ciudades frente al mar" y con una capital en "una isla a artificial" rodeada de muros circulares concéntricos y en las que vivían unas 20.000 personas.

Ha asegurado que en sus investigaciones, que ha realizado "respetando las leyes", han encontrado "similitudes exactas". "No podemos decir que lo es, simplemente estamos diciendo que es muy curioso y que estamos en el proceso de continuar las investigaciones".