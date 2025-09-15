La Diputación de Cádiz se suma a la Semana Europea de la Movilidad con el colofón en San Fernando

La Diputación de Cádiz se suma un año más a la convocatoria europea para concienciar a la ciudadanía de los beneficios, a nivel individual y global, de hacer uso de formas de transporte más sostenibles. En esta ocasión, la administración provincial ha elaborado un programa de actividades que tendrá lugar en La Línea de la Concepción, Chipiona, Castellar, Cádiz, Bornos y San Fernando. El vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, ha desgranado los detalles de esta programación, que se desarrollará entre el 16 de septiembre y el 5 de octubre.

Por orden cronológico, la primera de las acciones previstas será en La Línea los días 16 y 17 de septiembre. Se trata de un taller de ‘Mecánica de bicicletas’, donde se ofrecerá formación gratuita a la ciudadanía para el mantenimiento y reparación de bicicletas: ajustes de frenos y cambios, reparación de pinchazos, engrase y limpieza de cadenas, entre otros. Como ha recordado Vidal, se trata de una actividad con gran aceptación -de hecho, ya se han cubierto las 20 plazas disponibles-, celebrada en ediciones anteriores en Los Barrios y San José del Valle, y que permite fomentar el uso cotidiano de este medio de transporte, al dotar a quienes la usan de mayor autonomía y confianza en su vehículo. También es útil para personas emprendedoras y pequeñas empresas del ámbito deportivo.

El taller, de carácter intensivo y eminentemente práctico, se impartirá en jornada de mañana y tarde, con una duración total de 16 horas. La formación será impartida por una empresa especializada en este tipo de contenidos técnicos. El Ayuntamiento de La Línea colabora con esta acción.

La segunda de las acciones previstas se titula ‘Bici Educa’. Esta iniciativa se desarrollará en centros educativos de Chipiona (16 de septiembre), Castellar (18 de septiembre), La Línea (19 de septiembre) y Bornos (22 de septiembre). La idea es fomentar el uso responsable y seguro de la bicicleta en la población escolar, mediante actividades dinámicas y educativas. Esta iniciativa combina circuitos de obstáculos, juegos en bicicleta y formación vial. Así los escolares podrán practicar y aprender sobre seguridad vial, habilidades ciclistas, movilidad sostenible y hábitos de vida sostenible, en un entorno lúdico y participativo.

La actividad es una novedad en el marco de la Semana de la Movilidad de la Diputación, aunque la administración provincial lleva meses ejecutándola a través del Servicio de Deportes. Para su desarrollo, la Diputación cuenta también con el apoyo organizativo y logístico de la Federación Andaluza de Ciclismo.

El 18 de septiembre, por su parte, se realizará un sesión informativa virtual sobre la puesta en marcha de DipuCar, un proyecto destinado al uso compartido de vehículos por parte del personal de la Diputación y a la reducción de la contaminación. DipuCar es una aplicación móvil, sencilla e intuitiva, que permite publicar rutinas de desplazamientos, facilitar el encuentro entre personas con rutas similares y compartir gastos de forma automática y segura. Esta iniciativa pretende reducir el número de vehículos particulares que se desplazan diariamente hacia las sedes de la Diputación, minimizando la huella de carbono, aliviando la presión sobre el aparcamiento en el entorno urbano y fomentando un modelo de movilidad más eficiente y cooperativa entre el personal.

La charla está destinada al personal empleado público y sus organismos dependientes. Además, como medida de impulso inicial, tras la presentación oficial de la herramienta se activará una bonificación promocional para cubrir los gastos de desplazamiento de las personas pasajeras que utilicen la aplicación durante las primeras semanas.

Marcha en bicicleta

El colofón a esta programación se producirá el 5 de octubre, con la Marcha en Bicicleta que se celebrará en San Fernando y para la que en esta edición suman esfuerzos la Diputación, el Ayuntamiento de San Fernando, la Federación Andaluza de Ciclismo y el centro comercial Bahía Sur. Es una actividad abierta a todos los públicos en la que, en un ambiente lúdico y festivo, se reivindica el uso de la bicicleta como modo de transporte sostenible y saludable en el entorno urbano.

El recorrido previsto discurrirá por las calles principales del municipio y finalizará en el centro comercial isleño, donde habrá también actividades de dinamización (seguridad vial, zona de juego infantil, aula de mecánica, etc) y se celebrarán sorteos entre los participantes. La organización espera la participación de hasta 2.000 personas.