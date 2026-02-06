El despliegue para salvar al pueblo de Grazalema

La evacuación de Grazalema pudo hacerse gracias a la prevención y a la participación de medios del Estado, además de Bomberos y otros tantos. En Grazalema y su entorno están desplegados más de 220 efectivos del Estado: Guardia Civil (125), 90 UME y técnicos del IGME. Estos efectivos han colaborado en el desalojo de unas 1.600 personas del municipio. Del total de desalojados la Guardia Civil ha evacuado a 269 personas que ni podían desplazarse por sus propios medios.

Los técnicos del IGME se han desplazado a otras localidades vecinas (Villaluenga del Rosario) para evaluar la situación allí y comprobar que no existen los mismos riesgos en este municipio como en Grazalema.

Asimismo, el grupo de especialistas de rescate en montaña de la Guardia Civil ha salido esta tarde a rescatar a dos personas extranjeras que estaban en las afueras de Grazalema. Durante el día de hoy, la Guardia Civil llevará víveres a la población de Benamahoma, que permanece incomunicada por carretera desde hace unos días.

Por qué ordenó la Junta el desalojo de Grazalema

El Gobierno andaluz tomó la decisión después de que se detectaran varios seísmos provocados por la acumulación de agua en el subsuelo. En este pueblo se recogieron casi 600 litros por metro cuadrado el pasado miércoles y ha seguido lloviendo durante el jueves, aunque con menor intensidad. Ante el riesgo de temblores y de corrimientos de tierra, se ha optado por esta medida extrema. Hay que tener en cuenta que las previsiones para los próximos días sigue siendo de lluvia, con una breve tregua este sábado.

La meteoróloga Andrea Dante explica a Diario de Cádiz que "estas filtraciones de agua generan unos reajustes en las rocas o algún colapso interno". Sin embargo, "este fenómeno es muy superficial, de poca energía y no está relacionado directamente con la actividad tectónica profunda". Es decir, estaríamos ante un terremoto generado por el agua y en la superficie, no provocado por las placas tectónicas.

Este fenómeno puede producirse en zonas montañosas y en paisajes kársticos como el de Grazalema, aunque también en otras zonas como, por ejemplo, "puede ser el Torcal de Antequera, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y Pirineos", indica Andrea Danta.