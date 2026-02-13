Desarticulada una organización criminal que suministraba combustible a narcolanchas en Cádiz y Huelva

La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada al apoyo logístico del narcotráfico en el sur peninsular. La operación, denominada 'Ánfora', se ha saldado con la detención de 44 personas por delitos de pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública, contrabando y contra la seguridad pública, según informó el Ministerio del Interior este 13 de febrero de 2026.

Los investigadores han intervenido más de 16.000 litros de combustible que la red criminal destinaba al abastecimiento de narcolanchas que introducen hachís y marihuana por las provincias de Cádiz y Huelva. La investigación arrancó tras detectarse un incremento de llegadas de embarcaciones de alta velocidad a la zona de la ría Carreras de Isla Cristina, en Huelva.

La organización empleaba un sistema de almacenamiento que ponía en riesgo a los vecinos de bloques de viviendas, ya que utilizaba garajes situados bajo estos edificios para guardar el combustible. Los delincuentes repostaban las petacas en estaciones de servicio y las transportaban en vehículos particulares hasta las guarderías, donde quedaban almacenadas hasta ser cargadas en furgonetas para llevarlas a las embarcaciones.

Durante las intervenciones policiales, los miembros de la organización huían a gran velocidad al ver a los agentes y llegaban a embestir vehículos oficiales. En otras ocasiones abandonaban las furgonetas cargadas de combustible, con riesgo de explosión.

La operación ha concluido con 17 registros en las provincias andaluzas de Huelva, Cádiz y Sevilla, además de Ceuta. Las autoridades han intervenido 16.250 litros de gasolina, dos armas cortas, dos carabinas, siete vehículos, cuatro embarcaciones, 20.000 euros, diversas dosis de estupefacientes, así como material informático, electrónico y náutico. Entre los detenidos hay cinco personas en El Puerto, otra en Jerez y dos más en La Línea, además de una última en Ceuta.

Además, se han bloqueado 35 cuentas bancarias y criptomonedas, y se han intervenido 101 vehículos, 24 inmuebles y doce embarcaciones, todos ellos relacionados con las ganancias obtenidas de las actividades ilícitas.

En la operación han participado centenares de guardias civiles, entre los que se encuentran el Equipo de Policía Judicial de Ayamonte, el Área de Investigación de Isla Cristina y el Equipo Roca. En los registros han colaborado el Grupo de Acción Rápida (GAR), la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Huelva (USECIC), el Servicio Cinológico, el Servicio Marítimo, el Servicio Aéreo, los Técnicos de desactivación de artefactos explosivos (TEDAX-NRBQ) y patrullas de Seguridad Ciudadana.

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil también ha intervenido en la explotación de la operación y emitirá un informe por los posibles delitos medioambientales detectados en las distintas guarderías utilizadas por la organización.

Los detenidos y las diligencias instruidas están a disposición judicial del Juzgado número 3 de Ayamonte. No obstante, la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

content_copy