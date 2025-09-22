El Consorcio de Bomberos de Cádiz convoca dos plazas de subinspector y 23 de cabo

El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz del pasado 19 de septiembre recogió la convocatoria de dos plazas de subinspector/a vacantes en la plantilla de funcionarios del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2024 y 2025. Junto a esta convocatoria, también se han publicado las bases para cubrir 23 plazas de cabo, en lo que representa un avance significativo en la estructura operativa del cuerpo.

Estas convocatorias responden a una reclamación histórica del colectivo profesional y suponen el cumplimiento de un compromiso adquirido por el CBPC con los sindicatos, fruto del diálogo y la voluntad de mejora continua. "La incorporación de nuevos mandos intermedios permitirá reforzar la organización interna, mejorar la coordinación operativa y garantizar una mayor cobertura en los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en toda la provincia", ha subrayado el presidente, José Ortiz.

Desde el Consorcio se destaca que estas medidas forman parte de una estrategia global para reforzar el servicio público, ampliar la plantilla y mejorar las condiciones laborales del personal, consolidando un modelo de gestión basado en la profesionalización, la eficiencia y el respeto al trabajo de los efectivos.

El presidente del CBPC, José Ortiz, ha añadido que "seguimos trabajando para que el cuerpo de bomberos de la provincia de Cádiz esté a la altura de los retos actuales, con más medios, más personal y mejores condiciones para quienes velan por nuestra seguridad cada día".