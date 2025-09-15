Comienza una FP totalmente dual: 5.500 empresas reciben alumnado en formación en Cádiz

El curso 2025-2026 se inicia este lunes para la Formación Profesional que ya, en todos los casos, lleva el apellido Dual de modo obligatorio en todas sus líneas. El septiembre pasado fue el primero en el que todos los primeros cursos fueron duales, pudiendo terminar con la programación 'tradicicional' los ciclos ya iniciados, pero en la temporada escolar que comienza este lunes se completan las líneas que verán dualizadas su formación de modo obligatorio. Dicho de otro modo, todo el alumnado de FP pasará este curso lectivo por algunas de las empresas conveniadas para obtener su titulación.

Las horas necesarias para certificar la formación dual dependerá de cada ciclo y cada centro, aunque la horquilla se encuentra entre el 35 y el 50% tanto de las horas como de los resultados de aprendizaje. Este viraje hacia las empresas como vehículos de formación ha multiplicado la relación de la administración autonómica, a través de los centros escolares públicos, con las entidades en las que el alumnado completa su formación. En cifras, la Junta tiene actualmente 13.255 convenios firmados con 5.468 empresas en la provincia gaditana. A nivel regional son 85.500 los convenios suscritos desde la Consejería de Educación con 36.500 empresas radicadas en Andalucía.

El número de plazas para el primer curso de los ciclos ofertados en Cádiz alcanza las 21.659 para esta temporada escolar 25/26. Esta cifra supone un incremento del 42% con respecto a hace seis años, periodo en el que se han creado 6.216 nuevas plazas según la información facilitada por la Delegación de Educación gaditana. El año pasado se quedaron sin cubrir un 20% de estas plazas de ingreso en los ciclos formativos.

De otra parte, las enseñanzas de Formación Profesional vuelven a registrar un incremento de estudiantes, en este caso de más de 650, hasta alcanzar prácticamente la cifra de 30.160 en el sistema, de los que más del 85% corresponden a centros sostenidos con fondos públicos (25.730).

Los nuevos ciclos ofertados en la provincia de Cádiz para el curso 25/26 son los siguientes:

Cádiz : Curso de Especialización de Inspección (C.E.G.S.) Inspección Técnica y Peritación de Siniestros en Vehículos , en el IES San Severiano.

: Curso de Especialización de Inspección (C.E.G.S.) Inspección Técnica y , en el IES San Severiano. Jerez : Ciclo de Grado Medio de Producción Agropecuaria en I.E.S. La Granja.

: Ciclo de Grado Medio de en I.E.S. La Granja. Jerez : Curso de Especialización de Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Operación en el IES Romero Vargas.

: Curso de Especialización de en Entornos de las Tecnologías de la Operación en el IES Romero Vargas. El Puerto de Santa María : Grado Básico de Mantenimiento de Viviendas.

: Grado Básico de San Roque: Grado Medio de Mantenimiento Electromecánico en el I.E.S. Carlos Castilla del Pino.

Grado Medio de en el I.E.S. Carlos Castilla del Pino. Algeciras : Grado Medio de Soldadura y Calderería en el I.E.S. Ventura Morón.

: Grado Medio de en el I.E.S. Ventura Morón. Olvera: Grado Medio en Aceite de Oliva y Vinos en el I.E.S. Zaframagón.

La Junta de Andalucía argumenta que esta oferta supone una apuesta por la implantación de ciclos formativos vinculados a sectores muy demandados y con alta empleabilidad, con el objetivo es afianzar la oferta formativa existente e intensificar la implicación del tejido empresarial en el desarrollo de los ciclos formativos.

El total andaluz son 168.447 plazas públicas ofertadas para el primer curso del conjunto de los ciclos de FP Dual en la comunidad, de las que 1.460 son de nueva creación. Son 197 las titulaciones diferentes que se ofertan en Andalucía, con un total de 3.773 ciclos formativos.

Convenios y sectores

La Junta de Andalucía ha tejido una amplia red de convenios y protocolos de colaboración con entidades y empresas gracias a los centros escolares que han ido asociándose con el tejido productivo de cada localidad de implantación. Gracias a estos acuerdos, el alumnado puede completar su formación en situaciones reales y adaptar su aprendizaje a las necesidades de las empresas arraigadas en su territorio, potenciales empleadores futuros.

De ahí que la administración haya firmado protocolos específicos en sectores como automoción, logística, sanidad, alimentación o instalación y mantenimiento. En el caso gaditano, la Junta destaca el diálogo continuo con sectores como el naval, la construcción, la agricultura y el transporte. Este marco colaborativo permite una Formación Profesional útil, aplicada y adaptada a lo que la provincia y Andalucía necesitan, según argumenta la Delegación.

Además, desde Educación defienden el impulso que supone este modelo de FP Dual para el papel de la mujer, con un aumento en el número de alumnas matriculadas en ciclos STEM (vinculados con las Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) del 73,1% desde 2018. Informan también que, por primera vez, la familia profesional con mayor representación femenina es Química, con un 57,45% de mujeres matriculadas, lo que evidencia que la FP es motor de igualdad.

Empleabilidad y otras ventajas

La Junta defiende la FP como una vía eficaz para una formación especializada conectada con la realidad por las altas tasas de empleabilidad, con casi la mitad del alumnado que sale con titulación contratado al año de finalizar sus estudios. En el caso de sectores como Mecánica o Electrónica el porcetaje de empleabilidad sube hasta el 52%, mientras que en los grados superiores alcanza el 54%.

El avance en la oferta de la Formación Profesional se traduce también, según Educación, en una reducción de la tasa de abandono escolar de 6,5 puntos con respecto a la de 2018, quedando en un 15,5% del alumnado. Además, la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan se ha reducido a un mínimo histórico, con un 14,5%, lo que supone casi 6 puntos menos con respecto a 2018. Entre los datos positivos incluye la cifra, también en mínimos históricos, de desempleo entre los menores de 25 años.