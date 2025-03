El catedrático Ríos Carratalá recurrirá la sentencia por vulnerar el honor de Baena Tocón en su estudio sobre Miguel Hernández

Alicante/El catedrático de Literatura Española en la Universidad de Alicante (UA) e historiador Juan Antonio Ríos Carratalá ha confirmado este martes que recurrirá la sentencia que le ha condenado por intromisión ilegítima en el derecho al honor de un funcionario del tribunal que sentenció a pena de muerte a Miguel Hernández.

Una jueza de Cádiz ha dado parcialmente la razón al hijo de Antonio Luis Baena Tocón, al que un estudio histórico del catedrático de la UA atribuyó una papel relevante en el consejo de guerra que condenó a muerte al poeta oriolano Miguel Hernández en 1940.

"Voy a recurrir (la sentencia) por afectar a mi libertad de expresión y de cátedra. Las cuestiones jurídicas las formulará mi abogado y la parte histórica, yo. Hay cuestiones históricas que me parecen muy sorprendentes, voy a utilizar esta expresión", ha manifestado Ríos Carratalá en declaraciones a EFE.

Y ha añadido: "Como historiador me siento realmente mal, porque en esta sentencia la jueza se convierte de repente en historiadora y viene a decirme lo que tengo que hacer como historiador".

La sentencia condena al catedrático a rectificar "las informaciones inexactas contenidas en su obra publicada y a retirar las expresiones que se extralimitan del verdadero cometido" del funcionario Baena Tocón en aquel proceso que "distorsionan el rol jurídico que legalmente desempeñó", ya que le señalaban "como el peticionario de máximas condenas o condenas de muerte" y contienen "su opinión afrentosa, al referirse a él como ayudante de tenebroso recuerdo".

Ríos Carratalá ha asegurado que en enero de 2021, cuando ya había presentado la respuesta a la demanda por este caso, ya hizo "las correcciones" en su blog. Incluso, a raíz de la demanda, obtuvo más documentación y matizó algunas cuestiones y corrigió algún error.

"Que me pide la jueza que corrija, está corregido. Y, por supuesto, si a mí alguien me trae documentación o un testimonio que considero válido, lo tengo en cuenta porque es mi obligación como catedrático e historiador. Es mi trabajo y punto, pero eso no tiene nada que ver con el honor", ha subrayado.

"Nosotros nos podemos equivocar, pero no por el hecho de equivocarnos porque aparezca luego otra documentación u otro testimonio, no por ese hecho estamos atentado contra el honor, y eso es doctrina del Constitucional desde 2004; por cierto, ha desaparecido esa doctrina" en una sentencia, ha expuesto Ríos Carratalá.

Ha insistido en que, "gracias a la demanda", dispone de "mucha más documentación", antes de afirmar: "Todo lo que tengo que cambiar, todo lo que tengo que matizar, todo lo que tenga que completar ya lo he hecho en internet. Mis conocimientos ahora de este señor prácticamente me dan un libro y pienso publicarlo el año que viene".

El catedrático de la UA ha asegurado que nunca ha dicho que Antonio Luis Baena Tocón "fuera el que condenó a Miguel Hernández" y ha indicado que eso se lo atribuye el demandante.

"Pero cómo va a condenarle si él era el secretario instructor", ha recalcado Ríos Carratalá, quien sostiene que "el único que le podría condenar" al poeta era el comandante que presidía el tribunal.

Según el catedrático de la UA, "para llegar a ese acto, a esa condena, hay que dar muchos pasos y esos pasos requieren gente, requieren colaboradores, y uno de esos colaboradores que actúa en la instrucción es este señor (Baena Tocón), pero tiene una función hasta cierto punto secundaria del proceso".

"Yo nunca, y eso lo reconoce la sentencia, he dicho que este señor condenó a Miguel Hernández", ha aseverado.