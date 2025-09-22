"La casa de la investigación y la innovación industrial de la región" ya tiene sus puertas abiertas en el CFA de Puerto Real

La actividad institucional ha embarcado este lunes en el astillero de Puerto Real para inaugurar el Centro de Fabricación Avanzada. Hasta tres consejeros han acompañado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a 'cortar la cinta', lo que refleja la importancia de esta infraestructura para la industria y la economía de la región. Unas instalaciones que han tardado años en cristalizarse y que llevan detrás una inversión de 18 millones de euros de la Administración autonómica respaldada con fondos europeos.

Ernesto González Durán, director general de Fidamc, lo ha sintetizado en el acto de presentación explicando que" no se abre solo un edificio, sino la casa de la investigación y la innovación industrial en la región". Ha explicado que la investigación ya no es un lujo sino una necesidad y ha enfatizado que "donde se invierte en conocimiento se multiplican las oportunidades y se crea empleo de calidad".

El director del CFA, Isaac Pérez Fafián, ha explicado en su intervención los sectores que se pueden ver beneficiados de esta infraestructura y el equipamiento puntero que alberga, unas instalaciones que ve como un "faro" llamado a guiar al sector. Por su parte, Javier Romalde, jefe de operaciones del centro, ha dado ejemplos concretos de las posibilidades que este centro tiene para la industria gaditana y andaluza.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acompañado de los consejeros de Presidencia, Antonio Sanz; Industria y Minas, Jorge Paradela; y Economía, Carolina España, ha subrayado el "hito para la industria" que supone contar con un equipamiento de este tipo, único en España, que deber servir de "polo de atracción" y servir para "el liderazgo" de nuestras empresas, con proyectos que se puedan aplicar directamente a la producción.

Moreno ha sacado pecho del momento económico e industrial que vive la comunidad, liderando los descensos de desempleo, los índices de producción industrial y la creación de nuevas empresas. "Andalucía tiene que ser industrial", ha manifestado, "y eso es compatible con el desarrollo de otros sectores como el turístico o el ganadero", pero la industria crea más trabajo estable y de mayor calidad que otros sectores.

Recorrido histórico

Sería allá por 2016 cuando la Junta, Universidad de Cádiz y las empresas tractoras de la industria en la Bahía gaditana, Navantia y Airbus, acordaran crear un centro que impulsara la I+D en el sector. Desde entonces el recorrido ha sido largo hasta poder desarrollar esa la idea de contar con una infraestructura que tuviera un equipamiento tecnológico puntero para poder ejecutar proyectos en colaboración con otras firmas, unas sinergias que ayudaran a la investigación y la innovación del sector industrial gaditano.

Una vez se terminaron las obras de adecuación de la nave cedida por Navantia a finales de 2018, en la fase final de la administración socialista se llegaron a licitar los contratos para adquirir equipos de alta tecnología, pero quedaron desiertos por falta de ofertantes o no cumplir los requisitos.

El año pasado Fidamc fue nombrada como empresa concesionaria de las instalaciones. Ya en mayo de este año se presentaron ante el sector las bases para poder utilizar este equipamiento en unas jornadas en la que se interesaron un par de centenar de empresas, según comunicó la Junta de Andalucía entonces. Poco después se abrió el plazo para la presentación de proyectos para que, ahora sí, este septiembre, comience la actividad en esta nave industrial que ya tiene sus puertas abiertas.

Seguirá ampliación.