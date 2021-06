El cáncer en los tiempos del covid

Durante los momentos más duros de la pandemia, uno de cada cinco pacientes con cáncer no fue diagnosticado, o lo fue ya tarde. Podríamos decir que son los efectos colaterales del covid, un virus que no sólo mata al infectarte sino que puede hacerlo de múltiples formas: un infartado que aguanta en casa para no acudir al hospital por miedo al contagio hasta que es demasiado tarde; un dolor abdominal que se convierte en un tumor maligno en el estómago o una tos pertinaz que a través de las célebres consultas telefónicas parecía una bronquitis y que, con el paso de los meses, acaba por descubrirse como un cáncer de pulmón.

La Asociación Española contra el Cáncer encargó un estudio sobre el impacto que la pandemia ha tenido en personas afectadas por este enfermedad y arroja algunos datos muy reveladores. La gran conclusión del mismo es que durante la primera ola de la pandemia se ha producido un descenso tanto en el número de nuevos diagnósticos como en el inicio de nuevos tratamientos en la población con cáncer debido, en la mayor parte de los casos, a la suspensión de la actividad asistencial durante ese periodo de tiempo, aunque, considera, “también ha influido en la disminución del número de diagnósticos el temor por parte de los pacientes a acudir a sus centros hospitalarios por miedo a la infección por coronavirus”, dice textualmente el estudio en el apartado reservado para las conclusiones.

María Jiménez, gerente de la AECC en la provincia de Cádiz, habló esta semana con este diario para explicar que este estudio “contiene datos nacionales pero que son extrapolables a la provincia de Cádiz. No tenemos datos por provincias porque se ha hecho mandándole cuestionarios a diferentes servicios de hematología, oncología médica y radioterapia de hospitales de todo el país, han contestado algunos y luego se ha hecho una estadística. El estudio tiene consistencia científica porque está avalado por todas las sociedades científicas fundamentales”, indicó.

Jiménez reconoce que se han atendido a menos personas con cáncer en los hospitales de día, “pero el dato más relevante es que uno de cada cinco no ha sido diagnósticado. Hay una doble causa. Una se atribuía al sistema sanitario, que se ha visto obligado a priorizar y a redistribuir recursos hacia el covid, por una situación de pandemia que les ha desbordado; y la otra causa, porque este estudio lo sacamos en diciembre de 2020, era que había también personas que habían tenido miedo de acudir a un centro sanitario pese a tener algún síntoma compatible con cáncer, y que eso también ha afectado. Animamos a la población a que acudan a cualquier centro hospitalario en el momento que tenga síntomas. Una cosa es que acudamos por cualquier cosa y otra que no lo hagamos cuando realmente tenemos algo”, recomienda. “Y luego también está el tema de la atención telefónica, que ha podido provocar que no se hayan diagnosticado algunos tipos de tumores”.

Pero el estudio va más allá, porque también se ocupa del impacto de la pandemia en general, el impacto económico, social, “lo que supone para pacientes de cáncer esto en concepto de coronavirus. Personas enfermas, que necesitan unos cuidados especiales y que han visto como familiares han perdido sus trabajos. Esto también hay que tenerlo en cuenta”.

La AECC advierte que las consecuencias en índice de mortalidad no puede calcularse aún

Destaca la gran labor que hace la asociación en estos casos. “Por una parte lo que queremos es alertar al sistema sanitario sobre que se está dando esta situación y hemos propuesto que se estudie el tema para que no ocurra en otras pandemias. Esto se ha propuesto en el Consejo Interterritorial del Cáncer, que se establezcan circuitos paralelos para atender a pacientes con cáncer para que no les afecte ni esta pandemia ni ninguna otra”. Y luego. “Y luego también está el impacto que ha supuesto desde el punto de vista psicológico y social, porque para eso la asociación cuenta con servicio de psicología especializada en pacientes oncológicos, para ayudarles a afrontar esta situación; y también con la atención social. Todas estas situaciones que se van a dar de personas que antes podían sobrevivir con sus propios medios y ahora se van a convertir en personas en riesgo de exclusión social pues también la asociación tiene trabajadores sociales para atender sus necesidades básicas, incluso les ayudamos con muchos temas, asesoramiento para que pidan las ayudas que le corresponden, hasta repartimos mascarillas quirúrgicas a personas necesitadas”.

En ese estudio se hace hincapié en que las consecuencias de este descenso en la actividad asistencial en términos de mortalidad “no se pueden calcular en este momento con precisión, sin bien pensamos que se incrementará el número de tumores no diagnosticados o diagnosticados en fases más tardías y la mortalidad asociada a ellos”.

Los pacientes atendidos en hospitales de día bajaron un 14% respecto al mismo periodo de 2019

Entre los datos más reveladores del estudio se pueden destacar varias. Por un lado, que el número de primeras consultas (personas con diagnóstico de cáncer nuevas) decrece en casi un 21% a lo largo de los meses de marzo a junio de 2020 frente a los mismos meses de 2019. Además, se multiplicaron casi por tres las consultas de seguimiento hechas telefónicamente y se produjo un descenso de alrededor de un tercio en las consultas presenciales respecto a 2019. Eso sí, durante el mes de junio las consultas presenciales ya volvieron a los números de 2019.

Por otro lado, el número de pacientes atendidos en hospitales de día descendió un 14% respecto al mismo periodo del año 2019. En cuanto al número de tratamientos con quimioterapia, decir que descendieron un 9,5% con respecto al mismo periodo de 2019. En cuanto al servicio de radioterapia, el número de pacientes atendidos descendió un 9%, y esta bajada fue del 5% en cuanto al número de tratamientos.

Por último, otro dato preocupante es que se observó un descenso medio del 30% en el número de pacientes reclutados en estudios clínicos.