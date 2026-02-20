Cae en Cádiz una red que movía casi dos kilos de cocaína y ocultaba 221.000 euros bajo el suelo de un taller mecánico

Intervenidos 10 coches de alta gama y una finca valorada en 1,3 millones a una red de tráfico de cocaína.

La investigación arrancó con movimientos discretos en una pedanía rural y terminó destapando una red que distribuía cocaína a gran escala por la provincia de Cádiz. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal asentada en Estella del Marqués (pedanía de Jerez de la Frontera) que utilizaba un taller mecánico en El Puerto de Santa María como centro de operaciones y presunta tapadera para el blanqueo de capitales.

La operación, desarrollada por el Grupo Local de Estupefacientes de la Comisaría de El Puerto de Santa María-Puerto Real, en colaboración con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se ha saldado con la intervención de más de 1.920 gramos de cocaína y el ingreso en prisión del principal investigado. El resto de arrestados ha quedado en libertad provisional, a la espera de la evolución del procedimiento judicial.

Una entrega vigilada y un kilo intervenido

Las pesquisas comenzaron tras detectarse en Estella del Marqués la actividad de varios individuos que distribuían sustancias estupefacientes en distintos municipios gaditanos. El primer golpe policial llegó en una entrega controlada por los agentes: un kilogramo de cocaína fue interceptado cuando era transportado hasta un taller mecánico situado en El Puerto de Santa María. Dos miembros de la organización fueron detenidos en ese momento.

La investigación no se detuvo ahí. En una segunda fase, los agentes localizaron otro punto de venta en Jerez de la Frontera, abastecido por la red asentada en Estella del Marqués. Dos registros domiciliarios permitieron intervenir 800 gramos más de cocaína, una máquina de envasado al vacío, recortes y diverso material destinado a la preparación y distribución de la droga.

El taller como centro neurálgico

La tercera fase puso el foco en el taller mecánico de El Puerto, que según la investigación funcionaba como centro de distribución hacia distintos puntos de venta locales y como infraestructura para canalizar los beneficios ilícitos. Durante esta etapa se practicaron nuevas detenciones y aprehensiones de droga, entre ellas una intervención clave en la que el principal investigado entregó 100 gramos de cocaína a un distribuidor para su traslado inmediato a un punto de venta.

Con casi dos kilos de cocaína fuera del mercado y una estructura logística desmantelada, la operación supone uno de los golpes más relevantes contra la distribución de droga en la provincia en los últimos meses

El operativo finalizó con la entrada y registro en nueve inmuebles y la detención de siete personas. El balance impresiona: 221.965 euros en efectivo, una máquina contadora de billetes, ocho vehículos de alta gama, dos motocicletas y diversas armas —entre ellas pistolas simuladas, katanas y machetes—.

Parte del dinero fue hallado en cajas fuertes y otra cantidad significativa apareció oculta en una cavidad practicada en el suelo, un escondite diseñado para dificultar su localización durante los registros.

Embargos millonarios y cuentas bloqueadas

En paralelo, la UDEF desarrolló una investigación patrimonial que culminó con el embargo preventivo de una finca de 10.000 metros cuadrados valorada en 1.295.180 euros, la intervención de tres vehículos —dos de ellos de alta gama valorados en 140.490 euros— y el bloqueo de cinco cuentas bancarias.

Todas las medidas fueron autorizadas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María, dentro de una estrategia destinada a asfixiar económicamente a la organización y cortar de raíz su capacidad operativa.