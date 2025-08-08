El Centro de Transfusión de Tejidos y Células de la provincia de Cádiz anima a donar sangre en verano: colectas en siete municipios la próxima semana

El Centro de Transfusión de Tejidos y Células (CTTC) de la provincia de Cádiz ha querido recordar la importancia de donar sangre durante los meses de verano, unos meses donde el número de donaciones desciende en torno a un 20%, mientras que la demanda hospitalaria se mantiene, incluso se incrementa en algunos servicios. Para cubrir esa demanda, desde el CTTC se han organizado colectas para la próxima semana en siete municipios de la provincia, además en la Ciudad Autónoma de Ceuta, a donde se desplazará un equipo.

En la Comunidad Autónoma andaluza se necesitan entre 1.500 y 2.000 donaciones diarias para garantizar las reservas necesarias en centros hospitalarios, especialmente para atender a pacientes oncológicos, cirugías programadas, partos y urgencias médicas. La sangre no se puede fabricar, la única fuente es la donación altruista de la ciudadanía.

En los primeros siete meses del año, se han registrado en la provincia de Cádiz un total de 18.516 donaciones. Desde la Consejería de Salud y Consumo se quiere reconocer el gran esfuerzo de la ciudadanía e invitar a quienes aún no lo han donado, a sumarse a este acto solidario que salva vidas. Donar sangre es un gesto sencillo, seguro, que no dura más de 20 minutos y que puede beneficiar a tres personas.

Centros y colectas la próxima semana para donar sangre

En la provincia están operativos los puntos fijos del CTTC en los hospitales universitarios de Jerez (de lunes a viernes laborales de 9.00 a 14.30 horas) y Puerta del Mar de Cádiz (de lunes a viernes laborales de 9.00 a 15.00 horas). Además, se ha previsto la colecta de Ceuta, martes y miércoles en el Teatro Auditorio Revellín). Igualmente, e

También en siete municipios se realizarán colectas la próxima semana, todas en horario de tarde:

En San Fernando (lunes 11 de agosto en la sede de la Asociación Jóvenes Cargadores Cofrades, en la calle Santo Domingo)

Cádiz (lunes y martes en la Fundación Cajasol y jueves en el Hotel Playa Victoria)

El Puerto de Santa María (lunes, en el Complejo Parroquial la Palma, en la calle Almirante Cañas Trujillo)

Los Barrios (miércoles en el Centro de Salud)

Arcos de la Frontera (miércoles en la Asociación de Vecinos Antiguo Palomar, en la calle Juan de Timoneda)

Conil de la Frontera (jueves en el Centro de Salud),

Chipiona (jueves en el Centro de Salud).

Los centros de donación de la comunidad autónoma permanecerán abiertos durante todo el verano, y se enviarán unidades móviles en distintos municipios para facilitar el acceso. Toda la información sobre los lugares y horarios de colectas de los centros de transfusión de Andalucía se encuentra en la web del Servicio Andaluz de Salud, en el apartado ‘Donar Sangre’. Además, se puede acceder a la app Dona Sangre Andalucía, la aplicación oficial de la Red de Centros de Transfusión Sanguínea de la sanidad pública andaluza.

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son sencillos, tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, y sentirse sano. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite. Es conveniente no ir en ayunas. La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico básico al donante.

Los varones pueden donar sangre hasta 4 veces al año y las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 2 meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días. Es imprescindible abstenerse de hacer deporte 2 horas antes de donar y 24 horas tras la donación.