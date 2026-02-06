Borrasca Leonardo: estas son las carreteras con cortes de tráfico en la provincia de Cádiz este viernes

Trabajos en la carretera de acceso a torre Alháquime

Numerosas carreteras siguen con problemas de circulación este viernes en la provincia de Cádiz por las consecuencias de la borrasca Leonardo. Ya sea por inundaciones, socavones, peligros de derrumbe y de crecidas de caudales, los problemas de comunicación continúan, quedando algunos pueblos incomunicados.

La Diputación ha reforzado los equipos destinados a la recuperación de las carreteras provinciales, que tiene 32 vías cortadas.

La última lista de incidencias deja todos estos avisos el mapa que se puede consultar en la web de la Dirección General de Tráfico.

Carreteras con cortes en la provincia

Carreteras autónomicas y nacionales con problemas y cortes

A-4 en Tres Caminos

A-381 Los Barrios

N-4a San Fernando

N-350 Algeciras

A-384 Villamartín /embalse Bornos

A-382 Torremelgarejo

A-381 varios puntos

A-383 La Línea

A-372 Arcos

Las carreteras, o tramos viarios de la red provincial, que sufren cortes al tráfico –según balance de las dos de la tarde- son los siguientes: