Benamahoma también necesita el estudio geológico de su suelo para garantizar la seguridad del pueblo

Benamahoma también necesita un estudio geológico de la situación del suelo para garantizar la seguridad del pueblo. Su alcaldesa, Mamen Fernández, explica que la población tiene "miedo" de que lo ocurrido en Grazalema pueda repetirse en el núcleo, por lo que espera que los informes técnicos puedan dan "más tranquilidad" a sus vecinos.

"No recibimos la misma masa de agua que reciben allá arriba, ni la misma cantidad", explica la regidora, que reconoce que es "poco probable que nos veamos en la misma situación". Aun así, la Junta se está coordinando para que se haga un estudio del terreno. Con el desalojo de Grazalema, con los suelos colmatados de agua, que provocaron que se sintieran ruidos en su interior y la consiguiente amenaza de seguridad por una posible afectación a las calles y casas, la intranquilidad se ha apoderado de los habitantes de Benamahoma, por lo que los análisis técnicos resultan fundamentales para constatar que no hay riesgos.

Las fuertes y continuas lluvias de estos últimos días están provocando que el nacimiento de agua que mana en el pueblo esté brotando con mayor intensidad de lo habitual. Sin embargo, cuando las precipitaciones remiten, detalla la alcaldesa, la situación se estabiliza. Al contrario que en Grazalema, no han sufrido la salida de agua de paredes, suelos y enchufes.

Carretera de Benamahoma, que está cortada. / Miguel Gómez

Aislamiento por carretera

El tren de borrascas que está dejando constantes lluvias sí ha dañado el terreno, lo que ha implicado problemas de conexiones por carretera, con el corte de la vía hacia Grazalema y después, el enlace a El Bosque por el desprendimiento de un talud. Aunque inicialmente se establecieron "ventanas de paso" desde la Junta para garantizar que durante unas horas los vecinos pudieran salir en coche a sus trabajos y otras cuestiones, con la última borrasca, Leonardo estas garantías de acceso fueron cortadas.

Precisamente, este aislamiento ha acentuado la sensación de "pánico" entre la población, sobre todo al ver que en los últimos días menguaban sus provisiones. El viernes por la mañana efectivos del Infoca facilitaron alimentos y otros suministros como medicamentos para la Farmacia y, por la tarde, con la tregua de lluvia, se permitió a los vecinos salir durante unas horas, tiempo que algunos aprovecharon para comprar y aprovisionarse de cara al fin de semana. Mamen Fernández advierte de que estas ventanas de paso podrían cerrarse este sábado con la llegada de la borrasca Marta. "Aunque va a pasar rápido, va a descargar bastante agua", apunta.

Según la información de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, la carretera A-372 (Arcos - Ronda) ha sido abierta en el tramo entre El Bosque y Benamahoma, entre el kilómetro 29 al 35 para el tránsito en dos franjas este sábado: de 9:00 a 10: horas y entre las 12:00 y las 13:00 horas. La vía está cortada desde el kilómetro 209 al 46 por desprendimientos y socavones.

El desprendimiento de un talud en la carretera que une Benamahoma con El Bosque el pasado 30 de enero provocó que esta población quedase incomunicada por carretera, al estar también cortado su acceso desde Grazalema por el desprendimiento de rocas en la calzada. Un dispositivo de seguridad con sanitarios, bomberos y Cruz Roja garantiza la atención a la población en caso de emergencia. A lo largo de esta semana, se han ido atendiendo incidencias, aunque la alcaldesa aclara que no se han producido situaciones graves a pesar de la situación.