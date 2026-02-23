Banderas de Andalucía en Cádiz 2026: La mejor versión de la provincia

Los galardonados con la Bandera de Andalucía de la provincia de Cádiz 2026 junto a las autoridades en los Museos de la Atalaya de Jerez.

El Museo de la Atalaya en Jerez se ha quedado pequeño para acoger el acto de entrega de las Banderas de Andalucía de la provincia de Cádiz 2026. Arropados por instituciones, colectivos, familias y amigos, los diez galardonados de este año son el rostro de la fuerza, el compromiso y el amor hacia la tierra. Son el espejo de una comunidad unida, que avanza con paso firme hacia la excelencia.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado la emotividad del acto tras semanas en las que Andalucía ha sido golpeada con fuerza, con importantes pérdidas personales y materiales, y en las que “los andaluces hemos dado lo mejor de nosotros”. “Quiero aplaudir aquí a todas las administraciones y a todos los efectivos que habéis participado en estos días tan difíciles. El ejemplo que ha dado la ciudadanía ha sido espectacular y no lo vamos a olvidar nunca”, ha subrayado Sanz.

El lema de la campaña institucional del Día de Andalucía es ‘Con paso seguro’, mensaje que Sanz ha puntualizado que “estaba hecho mucho antes de lo que hemos sufrido. Pero cuando uno piensa en el lema, me emociona ver que no había otro más acertado para el pueblo andaluz”. “Es la afirmación de una entidad colectiva que es fuerte y orgullosa. Con paso seguro busca ser mucho más que un lema, es una expresión de cómo es Andalucía, una tierra que avanza con la confianza que nos da el talento y la fortaleza de su gente”, ha remarcado el consejero.

Estos premios, concebidos para destacar méritos, acciones y servicios excepcionales en todos los ámbitos de la vida social, cultural y económica, conforman un mapa humano que refleja “la mejor versión de nuestra tierra y hoy Cádiz vuelve a dar ejemplo de excelencia, ampliamente refrendada en la trayectoria de quienes reciben este merecidísimo reconocimiento”, ha subrayado Sanz.

Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha asegurado que las Banderas de Andalucía en Cádiz reconocen el “trabajo, esfuerzo, liderazgo y talento que tenemos en la provincia. Andalucía ahora, no camina, avanza con paso seguro. Y en ese avance firme, nuestra provincia marca el ritmo. Somos tierra de talento, de mujeres y hombres que se superan a diario y que como ha ocurrido recientemente, somos capaces de sacar lo mejor de todos para solventar, unidos, situaciones excepcionales”.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, que ha recogido el premio a la Proyección de la Provincia por la Capitalidad Gastronómica, destacó que “aquí nos une el alma, el duende que tiene la provincia. Nos une la capacidad que tenemos de reconstruirnos una y otra vez. Si trabajamos juntos, unidos, sin enfrentamientos, pensando siempre en el bien de los vecinos, podemos conseguirlo todo”.

Jesús Maeso de la Torre ha hablado en nombre de todos los galardonados reconociendo el “insuperable honor” de recibir la Bandera de Andalucía. “Cádiz y Andalucía representan nuestra casa, nuestro hogar primero, nuestro propósito final. El nombre de Cádiz y de Andalucía los llevamos estampados en el corazón porque es el lugar privilegiado en el que la humanidad se convierte en tolerancia, armonía y belleza”.

Las banderas concedidas en la provincia de Cádiz son las siguientes:

BANDERA DE LAS HUMANIDADES Y LAS LETRAS: Jesús Maeso de la Torre

Jesús Maeso es un conocido escritor y novelista histórico, que mantiene una sólida relación con la provincia gaditana. Es un gran divulgador de la Historia de Andalucía, a través de sus novelas, donde ha abordado épocas y personajes muy diversos, combinando un profundo rigor histórico con una narrativa accesible y envolvente, que atrae a lectores de todo tipo.

BANDERA DE LAS ARTES: María Parrado Ávila

María Parrado es una joven cantante española, de Chiclana, conocida por ganar la primera edición de La Voz Kids España, con solo 12 años. Además de los numerosos éxitos musicales a lo largo de su trayectoria artística, ha intervenido en diversos programas de televisión y ha trabajado con Disney poniendo voz al personaje de Vaiana.

BANDERA A LA CULTURA Y AL PATRIMONIO: Compañía La Tía Norica

Se trata de la tradición titiritera más antigua y emblemática de Cádiz, una compañía de marionetas con más de 230 años de historia. Forma parte del patrimonio cultural gaditano, andaluz y español, como lo prueba la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, otorgada por el Gobierno de España en 2002.

BANDERA DEL DEPORTE: Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz

El Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, ubicado en Puerto Sherry, es el principal centro de rendimiento de vela en Andalucía. Desde su inauguración en 2012 se ha convertido en referencia mundial para regatistas de élite. Está clasificado como Centro de Tecnificación Deportiva Estatal por el Consejo Superior de Deportes y la Junta de Andalucía. Es la sede de la Federación Andaluza de Vela que preside el jerezano Francisco Coro.

BANDERA A LOS VALORES HUMANOS, LA SOLIDARIDAD Y LA CONCORDIA: Pedro Gómez Mancilla (Padre Pedro)

El Padre Pedro es un sacerdote gaditano que ha dedicado cinco décadas de su vida a una intensa labor pastoral y social en la barriada algecireña de La Piñera. Ha convertido la Parroquia del Espíritu Santo en un referente de compromiso frente a problemáticas sociales, intentando buscar siempre la mejora solución. Es conocido popularmente como “el cura del Barrio”.

BANDERA DE LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA: Petaca Chico

Empresa fue fundada en Conil, inició su actividad en la comercialización de pescado fresco, incluido producto procedente de Marruecos. En 2007 adquirió la almadraba de Barbate. En la actualidad es un referente internacional en atún rojo salvaje de almadraba, así como en pulpo cocido, cefalópodos y pescado fresco de otros productos

BANDERA DE LA INVESTIGACIÓN, LA CIENCIA Y LA SALUD: Manuel Aguilar Diosdado

Manuel Aguilar Diosdado es catedrático de Medicina de la Universidad de Cádiz. Es jefe del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y en el ámbito de la investigación biomédica está vinculado al Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INIBICA), del que es director científico desde 2020.

BANDERA A LA PROYECCIÓN DE LA PROVINCIA: Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026

Jerez ha sido designada Capital Española de la Gastronomía 2026, un reconocimiento de ámbito nacional que distingue su aportación al patrimonio gastronómico y su capacidad de proyección exterior a través de la cocina, el vino y las tradiciones culturales asociadas. Este reconocimiento contribuirá a reforzar la imagen de Jerez como referente turístico y cultural, proyectando al conjunto de la provincia de Cádiz en el ámbito nacional e internacional a lo largo de 2026.

BANDERA AL MÉRITO MEDIOAMBIENTAL: Sociedad Federada de Caza ‘El Cartucho’

La Sociedad Federada de Caza ‘El Cartucho’, con sede en Barbate es una entidad de cazadores federados que desarrolla una actividad continuada de colaboración en la gestión y conservación del medio natural en el ámbito del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate. En 2023 firmó el primer acuerdo de custodia del territorio en Andalucía, orientado a la protección y conservación de este espacio natural.

BANDERA A LA TRAYECTORIA EN LA DEFENSA Y FOMENTO DEL INTERÉS GENERAL DE LA PROVINCIA: Mantas de Grazalema (Artesanía Textil de Grazalema)

Artesanía Textil de Grazalema mantiene vivas las técnicas tradicionales, y se puede considerar como una de las fábricas textiles artesanales más antigua de España, dedicada a la elaboración de mantas, bufandas, chales, ponchos y capas de lana merina con técnicas artesanales propias de la zona. Su distribución internacional abarca países como el Reino Unido, Australia y Países Bajos, contribuyendo a la proyección exterior del patrimonio textil andaluz.